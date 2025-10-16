O femeie a fost condamnată la închisoare după ce a folosit amprentele unui bărbat decedat pentru a falsifica acte, în Taiwan

O femeie din Taiwan a fost condamnată la închisoare după ce a folosit amprentele unui bărbat decedat pentru a falsifica un bilet la ordin emis pe numele acestuia.

Femeia, în vârstă de 59 de ani, identificată drept Li, a fost prinsă în flagrant într-un centru funerar din Hsinchu, în nord-vestul Taiwanului, după ce familia bărbatului mort a alertat poliția, observându-i comportamentul suspect, potrivit publicației South China Morning Post.

Li și bărbatul, numit Peng, avuseseră anterior dispute financiare. După ce a aflat că acesta a murit pe 21 februarie, femeia s-a prezentat la casa funerară câteva ore mai târziu, pretinzând că vrea să-i aducă un ultim omagiu. În realitate, venise cu un document ipotecar fals și un bilet la ordin de 8,5 milioane de dolari taiwanezi (aproximativ 280.000 de dolari americani).

În timp ce trupul lui Peng se afla într-un vehicul mortuar, Li a fost surprinsă deschizând sacul funerar și aplicând amprenta decedatului pe o bucată de hârtie. Angajații au alertat imediat familia, care a chemat poliția.

Ofițerii au găsit asupra ei documente false, un cec bancar și o tușieră. Li a recunoscut că a încercat să-și recupereze banii susținând că are de primit o sumă de la Peng și a falsificat actele pentru a dovedi acest lucru.

Ea a fost condamnată la doi ani de închisoare pentru falsificare de titluri de valoare, însă pedeapsa a fost suspendată pe cinci ani, deoarece și-a recunoscut vina, iar cecul fals nu fusese procesat. În plus, a fost obligată să plătească 50.000 de dolari taiwanezi (aprox. 1.600 USD) și să efectueze 90 de ore de muncă în folosul comunității.

„Lucrez în domeniul funerar de 20 de ani și nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a declarat un angajat al casei funerare. Cazul a stârnit reacții puternice în Taiwan și în Asia.

