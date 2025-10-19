Un bărbat, eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă. Autoritățile SUA împiedică întâlnirea cu familia

După ce a ispăşit 43 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Subramanyam „Subu” Vedam a fost în sfârşit eliberat.

La începutul acestei luni, noi dovezi l-au exonerat de acuzaţia de ucidere a fostului său coleg de cameră. Dar înainte de a ajunge în braţele familiei sale, Vedam a fost reţinut de Serviciul de Imigrare şi Vamă al Statelor Unite (ICE), care doreşte să-l expulzeze în India – o ţară în care nu a mai locuit de când era copil.

Acum, echipa de avocaţi a lui Vedam contestă ordinul de deportare, iar familia sa este hotărâtă să-l scoată definitiv din arest.

Familia lui încearcă acum să se adapteze la o situaţie nouă şi „foarte diferită”, a declarat sora lui, Saraswathi Vedam, pentru BBC.

Fratele ei a fost mutat dintr-o instituţie în care cunoştea atât deţinuţii, cât şi gardienii, unde îi îndruma pe colegii deţinuţi şi unde avea propria celulă, într-o instituţie în care împarte camera cu 60 de bărbaţi şi unde nimeni nu ştie de comportamentul său exemplar şi de activitatea sa de mentor.

Vedam le-a repetat surorii sale şi celorlalţi membri ai familiei un singur mesaj în urma noii situaţii: „Vreau să ne concentrăm pe victorie. Numele meu a fost reabilitat, nu mai sunt prizonier, sunt deţinut”.

Vedam a fost condamnat pe nedrept în urmă cu 40 de ani

În urmă cu peste 40 de ani, Vedam a fost condamnat pentru uciderea fostului său coleg de cameră, Tom Kinser, un student de 19 ani.

Cadavrul lui Kinser a fost găsit la nouă luni după dispariţia sa, într-o zonă împădurită, cu o rană de glonţ în craniu.

În ziua dispariţiei lui Kinser, Vedam îi ceruse să-l ducă cu maşina. Deşi maşina condusă de Kinser a revenit la locul obişnuit, nimeni nu a văzut când s-a întâmplat acest lucru.

Vedam a fost acuzat de uciderea lui Kinser. I s-a refuzat eliberarea pe cauţiune, i s-au confiscat paşaportul şi cartea verde de către autorităţi şi a fost etichetat ca „străin susceptibil de a fugi”.

Condamnările sale au fost contestate

Doi ani mai târziu, a fost condamnat pentru crimă şi a primit pedeapsa cu închisoarea pe viaţă. În 1984, a fost condamnat separat la o pedeapsă de doi ani şi jumătate până la cinci ani pentru o infracţiune legată de droguri, ca parte a unei înţelegeri de recunoaştere a vinovăţiei. Această pedeapsă urma să fie executată simultan cu pedeapsa pe viaţă.

În tot acest timp, Vedam şi-a susţinut nevinovăţia în ceea ce priveşte acuzaţiile de crimă.

Susţinătorii şi membrii familiei sale au subliniat că nu existau dovezi fizice care să-l lege de crimă

Vedam a contestat în repetate rânduri condamnarea pentru crimă, iar acum câţiva ani au apărut noi dovezi în caz care l-au exonerat.

La începutul acestei luni, procurorul districtual al comitatului Centre, Bernie Cantorna, a declarat că nu va solicita un nou proces împotriva lui Vedam.

ICE vrea să-l expulzeze

Însă familia lui Vedam ştia că mai era un obstacol de depăşit înainte ca acesta să fie eliberat: el avea încă un ordin de expulzare din 1988, bazat pe condamnările sale pentru crimă şi infracţiuni legate de droguri.

Familia se aştepta să trebuiască să depună o moţiune pentru redeschiderea cazului său de imigrare, a spus sora lui Vedam.

Ea a subliniat că faptele cazului sunt diferite acum.

Dar când l-au arestat, ICE a invocat ordinul de imigrare ca motiv pentru reţinerea sa rapidă într-o altă instituţie din Pennsylvania.

Deşi a fost exonerat de acuzaţia de omor, condamnarea sa pentru trafic de droguri rămâne în vigoare, au spus ei. Agenţia de imigrare a declarat că a acţionat în baza unui ordin emis în mod legal.

ICE nu a răspuns la solicitarea BBC de a comenta, dar a declarat altor mass-media din SUA că Vedam va rămâne în custodie până la expulzarea sa.

Familia lui Vedam a declarat că ar trebui luate în considerare comportamentul său exemplar de-a lungul a zeci de ani, obţinerea a trei diplome şi serviciile aduse comunităţii în timpul detenţiei atunci când instanţa de imigrare va examina cazul său.

„Ceea ce ne-a dezamăgit profund a fost faptul că nici măcar nu am avut ocazia să-l îmbrăţişăm”, a declarat sora lui Vedam.

Familia a subliniat că legăturile lui Vedam cu India – ţara în care ICE a declarat că ar dori să-l expulzeze – sunt, în cel mai bun caz, slabe.

Deşi s-a născut acolo, s-a mutat în SUA la vârsta de nouă luni. Rudele care mai sunt în viaţă sunt îndepărtat.

Comunitatea sa – sora, cele patru fiice ale sale şi alţi veri – se află în SUA şi Canada.

„Este aproape ca şi cum i s-ar fura viaţa de două ori.”, a spus sora lui.

Vedam, care este rezident permanent legal, a avut cererea de cetăţenie acceptată înainte de a fi arestat. Ambii părinţi ai săi erau, de asemenea, cetăţeni americani.

„Credem că expulzarea din Statele Unite în acest moment, pentru a-l trimite într-o ţară în care are puţine legături, ar reprezenta o altă nedreptate teribilă faţă de un om care a îndurat deja o nedreptate fără precedent”, a declarat avocata sa, Ava Benach.

