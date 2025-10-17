Mai mulți hoți de cai au fost prinși în Franța și România. Suspecții reținuți riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare

Procurorii francezi au anunţat vineri că a fost dezmembrată o reţea de trafic de cai de tracţiune, şapte suspecţi fiind reţinuţi în Franţa şi în România, transmite AFP.

Patru din cei nouă cai furaţi în mai şi iunie din Franţa au fost găsiţi în România, sănătoşi, a precizat procurorul Cedric Logelin din Besancon, reşedinţa departamentului Doubs din regiunea Bourgogne-Franche-Comte din estul Franţei.

Hoţii de cai au acţionat în departamentele Doubs, Territoire de Belfort şi Haute-Savoie. Ei intrau cu camioanele pe pajişti şi încărcau animalele. Fiecare cal valora circa 5.500 de euro.

Furturile au provocat indignare

Furturile au provocat agitaţie atât în comunitatea crescătorilor, cât şi în rândul apărătorilor animalelor.

Logelin a afirmat într-o conferinţă de presă că unii dintre păgubiţi au declarat că a fost „ca şi cum li s-ar fi furat copilul".

De la început a fost clar că hoţii nu urmau să vândă pentru carne caii din rasa de tracţiune Comtois, a arătat procurorul. Animalele respective sunt cunoscute pentru robusteţe şi folosiţi în exploatări forestiere.

Anchetatorii au colaborat internațional

Anchetatorii din jandarmeria şi parchetul din Franţa au colaborat în cadrul anchetei cu poliţişti şi jandarmi români coordonaţi de Parchetul General de la Bucureşti şi cu autorităţi din Germania, Cehia, Slovacia şi Ungaria.

Trei suspecţi, consideraţi autorii furturilor, au fost reţinuţi în România; alţi doi, presupuşi tăinuitori, au fost arestaţi de tribunalul din Besancon. Au mai fost reţinuţi doi suspecţi care au furnizat, se pare, un vehicul folosit de hoţi şi au pândit animalele care urmau să fie furate.

Procurorul Logelin a afirmat că pentru infracţiuni comise în Franţa pot fi citaţi şi cei care au reşedinţa în România, iar în acest caz instanţa competentă ar fi tribunalul corecţional din Besancon.

Furtul în grup organizat se pedepseşte conform legii penale franceze cu până la 15 ani de închisoare.

