Rusoaică de 18 ani, trimisă la închisoare pentru că a cântat pe stradă o melodie interzisă

Stiri externe
16-10-2025 | 20:46
Diana Loghinova
Diana Loghinova, o tânără rusoaică în vârstă de 18 ani, a fost condamnată la 13 zile de închisoare pentru „tulburarea ordinii publice”.

Mihai Niculescu

Fata, cunoscută sub numele de scenă Naoko în trupa Stoptime﻿, a cântat pe stradă, în Sankt Petersburg, un cântec al rapperului Noize MC, un muzician critic la adresa Kremlinului aflat în exil. Spectacolul său improvizat pe bulevardul central Nevski Prospekt﻿ a fost filmat și a devenit viral pe platformele sociale.

O instanță a considerat că tânăra a organizat o adunare neautorizată care a blocat accesul la metrou, ceea ce reprezintă o contravenție. Poliția locală a precizat că după detenția de 13 zile, Loghinova va fi probabil acuzată și de „discreditarea” forțelor armate ale Rusiei, pentru care riscă amendă, iar recidiva ar putea conduce la pedeapsă cu închisoarea pe termen lung.

Piesa interpretată, „Cooperativa Lacul Lebedelor”, conține versuri care fac aluzie critică la președintele Vladimir Putin, fără a-l numi direct: „Vreau să mă uit la balet, să danseze lebedele. Să tremure bătrânul de teama pentru lacul lui”. Acestă referință la balet face trimitere la o tradiție veche în Rusia sovietică, când muzica lui Ceaikovski pentru Lacul Lebedelor﻿ era difuzată după moartea liderilor sovietici, simbolizând sfârșitul unei epoci.

Autoritățile din Sankt Petersburg au interzis piesa lui Noize MC anul acesta pe motiv că promovează ură și schimbări violente ale ordinii constituționale. Grupul trupei Stoptime a anunțat că, din motive de securitate, nu-și va mai anunța în avans locațiile concertelor.

Diana Loghinova studiază la un colegiu de muzică din Sankt Petersburg și a câștigat mai multe premii atât în Rusia, cât și în străinătate. Totuși, recent, a devenit o țintă a autorităților pentru participarea sa la proteste muzicale împotriva regimului.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, vladimir putin, fata,

Dată publicare: 16-10-2025 20:35

