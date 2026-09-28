Situația a ajuns să o exaspereze pe femeia originară din Germania, dar stabilită în Austria. Anette Rygol spune că a primit deja zeci de notificări și chiar plângeri penale, în condițiile în care susține că are dovada plății vinietei, scrie Krone.

„Am deja acasă peste 40 de scrisori și mai multe plângeri penale. Încep încet-încet să disper”, spune Anette Rygol.

Vinieta a fost plătită, dar sistemul ar fi înregistrat-o ca invalidă

În ianuarie 2025, femeia a folosit online un credit pentru achiziționarea vinietei de autostradă, așa cum procedase și anterior. Potrivit acesteia, tranzacția s-a desfășurat aparent fără probleme și nu a primit niciun mesaj care să îi indice că ar exista o eroare.

Ulterior, însă, Anette a descoperit că, din punct de vedere al sistemului, vinieta pe care o achiziționase era considerată „invalidă”. Primele somații de plată au început să ajungă la ea, iar situația s-a complicat pe măsură ce au apărut noi notificări.

Femeia susține că nu a avut niciun motiv să creadă că plata nu fusese înregistrată: „Nu a apărut niciun mesaj de eroare în sistem atunci când am folosit vinieta. Iar extrasul meu de cont dovedește că am cumpărat una.”

Anette spune că nu este străină de tehnologie și că a fost atentă atunci când a făcut achiziția online.

„Sunt familiarizată cu tehnologia, dar trebuie să fii foarte atent ca nimic să nu meargă prost”, a afirmat aceasta.

Peste 1.000 de euro, calculați din mai multe amenzi

Au trecut mai bine de șase luni de la primele probleme, însă situația nu s-a rezolvat. Dimpotrivă, femeia spune că numărul scrisorilor de somație a crescut, iar suma pe care ar trebui să o achite a ajuns la peste 1.000 de euro.

Potrivit acesteia, suma este formată din mai multe amenzi individuale emise de diferite autorități administrative districtuale din Austria.

„Nu înțeleg de ce ar trebui să plătesc peste 1.000 de euro. Nimeni nu găsește o soluție pentru mine!”, a precizat Anette.

Dincolo de valoarea amenzilor, femeia spune că problema principală este faptul că se consideră nedreptățită. Ea nu înțelege de ce autoritățile implicate nu reușesc să găsească o soluție comună și susține că ar fi dispusă chiar să plătească o amendă, dacă acest lucru ar pune capăt situației.

Anette insistă însă că nu consideră că a încălcat regulile: „Nu am făcut nimic greșit.”

Potrivit ASFINAG, autoritatea responsabilă de autostrăzile austriece, posibilitățile de intervenție în această situație sunt limitate. În aceste condiții, Anette a făcut din nou apel către autoritățile competente pentru a găsi o soluție.

Problema vinietei digitale și a momentului în care aceasta devine activă este, de altfel, una care a generat nemulțumiri și în rândul altor șoferi.

Pentru femeia de 73 de ani, situația ar fi putut fi evitată dacă sistemul i-ar fi semnalat încă de la început că există o problemă cu vinieta.