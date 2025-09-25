Un bloc militar pe un ocean de petrol. Statele arabe vor să înființeze un „NATO islamic”. Ce zic americanii

Primul atac al Israelului asupra unui stat din Golf provoacă schimbări în politicile de apărare arabe, cu tot mai multe apeluri la cooperare regională și pacte comune de apărare. Unii politicieni au cerut chiar un „NATO islamic”.

Statul Qatar din Golf nu ar fi putut face prea multe împotriva rachetelor balistice lansate de Israel asupra sa în urmă cu aproximativ două săptămâni, se arată într-o analiză Deutsche Welle.

Conform relatărilor din mass-media, aproximativ 10 avioane de vânătoare israeliene au zburat deasupra Mării Roșii pe 9 septembrie - asigurându-se că nu se aflau în spațiul aerian al niciunei alte țări - înainte de a lansa rachete în ceea ce este cunoscut sub numele de atac „peste orizont”.

În acest fel, rachetele balistice călătoresc în atmosfera superioară a Pământului sau chiar în spațiul cosmic înainte de a coborî din nou. Ținta finală a rachetelor israeliene au fost membrii grupării militante Hamas, care s-au întâlnit pentru a discuta un posibil armistițiu în Gaza, într-un cartier elegant din capitala Qatarului, Doha. Șase persoane au fost ucise, deși se pare că nu acestea erau țintele Israelului.

Deoarece rachetele au venit pe neașteptate, de peste orizont, Qatar ar fi putut face prea puține pentru a se apăra. Așa cum stau lucrurile în prezent, una dintre cele mai importante garanții ale Qatarului împotriva Israelului nu are nicio legătură cu sistemele sofisticate de apărare antirachetă. Cel mai mare aliat al Israelului, SUA, are cea mai mare bază regională din țară și a acordat recent Qatarului statutul de „aliat major non-NATO”.

Însă acest lucru nu pare să fi fost suficient pentru a împiedica Israelul să efectueze primul său atac cunoscut asupra unui stat arab din Golf. Și este, de asemenea, o mișcare despre care SUA ar fi trebuit să știe.

SUA sunt considerate nesigure

„Atacul israelian zdruncină presupunerile din Golf despre legăturile lor cu SUA și le va apropia mai mult”, a scris Kristin Diwan, cercetător rezident senior la Institutul Statelor Arabe din Golf, din Washington, la scurt timp după atac. „Aceste monarhii petroliere sunt prea asemănătoare... un astfel de atac direct asupra suveranității și siguranței lor percepute este o anatemă pentru toate”.

Drept urmare, „conducătorii din Golf continuă să urmărească o mai mare autonomie strategică și sunt din ce în ce mai hotărâți să se protejeze împotriva riscurilor dependenței de SUA”, a confirmat Sanam Vakil, directorul programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord al Chatham House, într-un editorial din ziarul britanic The Guardian, în această lună.

Toate acestea explică motivul pentru care în ultima săptămână s-a vorbit din ce în ce mai mult despre formarea unui „NATO islamic”, o alianță de apărare a statelor islamice și arabe care ar putea funcționa similar cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, sau NATO.

La un summit de urgență organizat săptămâna trecută de Liga Arabă și Organizația Cooperării Islamice, oficialii egipteni au sugerat un grup operativ comun, de tip NATO, pentru națiunile arabe.

Prevedere similară cu Articolul 5 din pactul NATO: Un atac asupra unui stat membru CCG, un atac asupra tuturor

Într-un discurs la summit, prim-ministrul irakian Mohammed Shia al-Sudani a cerut, de asemenea, o abordare colectivă a securității regionale. Iar cei șase membri ai Consiliului de Cooperare al Golfului, sau CCG - Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite - au declarat că vor activa o prevedere dintr-un acord comun de apărare, semnat pentru prima dată în 2000, care prevedea că un atac asupra unui stat membru este un atac asupra tuturor. Formularea este similară cu cea utilizată în Articolul 5 al pactului NATO.

După summitul inițial de urgență, miniștrii apărării din statele din Golf au organizat o altă reuniune la Doha și au convenit să îmbunătățească schimbul de informații și rapoartele de situație aeriană și să accelereze un nou sistem regional pentru avertizările privind rachetele balistice. De asemenea, au fost anunțate planuri pentru exerciții militare comune.

În aceeași săptămână, Arabia Saudită a anunțat că va încheia un „acord strategic de apărare reciprocă” cu Pakistanul. Cele două țări au declarat că „orice agresiune împotriva oricăreia dintre țări va fi considerată o agresiune împotriva ambelor”.

Este acesta începutul unui „NATO islamic”?

Poate suna ca un fel de „NATO islamic” care se formează pentru a contracara Israelul, dar realitatea este puțin diferită, au declarat experți internaționali pentru DW.

„O alianță de tip NATO este nerealistă, deoarece ar lega statele din Golf de războaie pe care nu le consideră vitale pentru propriile interese. Niciun conducător din Golf nu vrea să fie atras într-o confruntare cu Israelul în numele Egiptului, de exemplu”, a declarat Andreas Krieg, lector senior la Școala de Studii de Securitate de la King's College London.

Cu toate acestea, lucrurile se schimbă după atacul de la Doha, spun observatorii. „Securitatea în Golf s-a bazat mult timp pe o logică tributară, unde practic plătești pe altcineva să aibă grijă de protecția ta”, a continuat Krieg. „Această mentalitate începe să se schimbe după atacul de la Doha”, recunoaște el, „dar doar încet”.

„Ceea ce lumea ar putea vedea în loc de un „NATO islamic” este așa-numitul „format 6+2”, explică Cinzia Bianco, expertă în statele Golfului la Consiliul European pentru Relații Externe sau ECFR. Expresia „6+2” se referă la cele șase state ale CCG, plus Turcia și Egipt.

„Nu este vorba însă despre un aranjament de tipul Articolului 5”, a declarat ea pentru DW — angajamentul statelor din Golf față de apărarea reciprocă nu este la fel de solid ca cel al membrilor NATO. „Este mai probabil să fie vorba despre colectivizarea posturilor de securitate și apărare și, poate cel mai important, să transmită un mesaj de descurajare Israelului”, a declarat ea pentru DW.

Ajutor militar din alte părți

„6+2” are mai mult sens decât un „NATO islamic”, continuă Krieg. Turcia este de fapt „cel mai credibil partener non-occidental pentru Golf, cu trupe deja staționate în Qatar din 2017 și o capacitate reală de a acționa rapid în crize”, susține Krieg. „Egiptul este însă mai complicat. Are masă militară, dar fiabilitatea sa este pusă la îndoială în unele capitale ale Golfului”.

Și chiar dacă un format „6+2” este în plan, acesta se va întâmpla lent și în liniște, notează atât Krieg, cât și Bianco.

„Majoritatea schimbărilor serioase se vor produce în culise”, prezice Krieg. „Vom vedea comunicate publice, summituri și exerciții comune. Dar activitățile importante, cum ar fi partajarea datelor radar, integrarea sistemelor de avertizare timpurie sau acordarea drepturilor de stabilire a bazelor, vor rămâne discrete”.

De asemenea, este posibil ca statele din Golf, care au fost în mare măsură dependente de SUA, să încerce să extindă legăturile de apărare cu alte țări.

„Cu siguranță există și alți actori, precum Rusia și China, care sunt dispuși să înlocuiască SUA”, a declarat pentru DW Sinem Cengiz, cercetător la Centrul de Studii ale Golfului din cadrul Universității din Qatar. „Dar este puțin probabil ca vreun actor extern să înlocuiască SUA peste noapte”.

SUA au încurajat dintotdeauna o arhitectură unică de apărare în Golf

Oricum, statele din Golf nu ar dori acest lucru, adaugă Bianco. Acestea rămân dependente de tehnologia militară americană. De exemplu, după atacul de la Doha, Qatar a cerut asigurări din partea SUA că sunt încă partenerii lor.

„O notă importantă aici este, de asemenea, că SUA nu s-au opus niciodată în mod deschis acestui tip de regionalizare a apărării”, subliniază Bianco. „De fapt, au încurajat întotdeauna o arhitectură unică de apărare antirachetă balistică pentru țările din Golf”.

De fapt, o mai mare integrare militară în Golf ar putea însemna mai multă prezență a SUA, deoarece sistemele americane sunt coloana vertebrală a apărării regionale, explică Krieg.

„Dar sensul politic s-a schimbat”, conchide el. „Washingtonul nu mai este văzut ca garantul suprem al securității, ci ca un partener al cărui sprijin este condiționat și tranzacțional. Liderii din Golf se adaptează la ideea că SUA au interese, mai degrabă decât aliați, și caută un pol de securitate condus de Golf, o cale de mijloc între Iran și Israel”.

