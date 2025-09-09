Israelul a lansat un atac asupra liderilor Hamas din Qatar, explozii au fost auzite la Doha

Israelul a lansat marți un atac asupra conducerii Hamas din Qatar, extinzându-și acțiunile militare care s-au desfășurat în tot Orientul Mijlociu, incluzând acum și statul arab din Golf unde gruparea islamistă palestiniană are de mult timp baza politică.

Un oficial israelian a confirmat pentru Reuters că Israelul a desfășurat un atac asupra liderilor Hamas din Qatar, scrie Reuters.

Televiziunea Al Jazeera, citând o sursă Hamas, a relatat că atacul a vizat negociatorii Hamas pentru încetarea focului în Gaza.

Mai multe explozii au fost auzite marți la Doha, potrivit martorilor Reuters.

Coloane de fum negru se ridicau din zona stației de benzină Legtifya din oraș.

Chiar lângă benzinărie se află un mic complex rezidențial, păzit 24 de ore din 24 de garda emirului Qatarului de la începutul conflictului din Gaza.

Doha is like a second home to me. Hearing about 10 explosions near the Hamas office breaks my heart. I am praying the Hamas officials and civilians are safe. No city, no family, no home should live in fear like this. Fuck Israel ???? pic.twitter.com/FxwsmURAKU — Aysha (@ayshaahmeds) September 9, 2025

Presa israeliană, citând un oficial israelian de rang înalt, a relatat că atacul a vizat lideri de top ai Hamas, printre care Khalil al-Hayya, șeful exilat din Gaza și principalul negociator al grupării.

Qatarul, care mediază între Hamas și Israel, a condamnat atacul israelian asupra oficialilor Hamas, catalogându-l drept „laş” și o încălcare flagrantă a dreptului internațional.

