Israelul a lansat un atac asupra liderilor Hamas din Qatar, explozii au fost auzite la Doha

Stiri externe
09-09-2025 | 17:07
doha

Israelul a lansat marți un atac asupra conducerii Hamas din Qatar, extinzându-și acțiunile militare care s-au desfășurat în tot Orientul Mijlociu, incluzând acum și statul arab din Golf unde gruparea islamistă palestiniană are de mult timp baza politică.

autor
Vlad Dobrea

Un oficial israelian a confirmat pentru Reuters că Israelul a desfășurat un atac asupra liderilor Hamas din Qatar, scrie Reuters.

Televiziunea Al Jazeera, citând o sursă Hamas, a relatat că atacul a vizat negociatorii Hamas pentru încetarea focului în Gaza.

Mai multe explozii au fost auzite marți la Doha, potrivit martorilor Reuters.

Coloane de fum negru se ridicau din zona stației de benzină Legtifya din oraș.

Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, în Noua Zeelandă
Cazul copiilor ascunși în pădure timp de patru ani, în Noua Zeelandă. Primele imagini din ascunzătoarea tatălui fugar

Chiar lângă benzinărie se află un mic complex rezidențial, păzit 24 de ore din 24 de garda emirului Qatarului de la începutul conflictului din Gaza.

Presa israeliană, citând un oficial israelian de rang înalt, a relatat că atacul a vizat lideri de top ai Hamas, printre care Khalil al-Hayya, șeful exilat din Gaza și principalul negociator al grupării.

Qatarul, care mediază între Hamas și Israel, a condamnat atacul israelian asupra oficialilor Hamas, catalogându-l drept „laş” și o încălcare flagrantă a dreptului internațional.

Sursa: Reuters

Etichete: israel, atac, qatar, Doha,

Dată publicare: 09-09-2025 16:59

Cazul copiilor ascunși în pădure timp de patru ani, în Noua Zeelandă. Primele imagini din ascunzătoarea tatălui fugar
Stiri externe
Cazul copiilor ascunși în pădure timp de patru ani, în Noua Zeelandă. Primele imagini din ascunzătoarea tatălui fugar

Poliția a făcut publice primele imagini cu ceea ce consideră a fi unul dintre numeroasele locuri de campare unde un tată fugar din Noua Zeelandă s-a ascuns împreună cu cei trei copii ai săi timp de mai mulți ani.

