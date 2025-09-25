Polonia va da undă verde armatei sale să doboare, fără aprobarea NATO, dronele Rusiei aflate deasupra Ucrainei

Polonia intenționează să adopte o lege care să îi permită armatei sale să doboare dronele Rusiei deasupra Ucrainei fără a mai avea nevoie de aprobarea NATO sau a Uniunii Europene.

Actualul guvern intenționează să aplice această schimbare în cadrul unei noi politici de tipul „trage mai întâi, întreabă mai târziu”, care are scopul de a oferi armatei mai multă flexibilitate în ceea ce privește răspunsul la amenințări, potrivit Daily Mail.

Noua legislație propusă a fost prezentată de Ministerul Apărării al țării în luna iunie, dar cererea a fost accelerată după ce mai multe drone rusești au traversat granița Poloniei la începutul acestei luni.

Oficialii europeni au calificat acțiunea lui Vladimir Putin drept o provocare deliberată, iar NATO a fost nevoită să trimită avioane de vânătoare pentru a le doborî.

De altfel, recent, Polonia a devenit primul membru NATO care a tras cu arme de foc în timpul războiului din Ucraina, după ce a doboarât dronele Rusiei în spațiul său aerian, precizează Reuters. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat în fața parlamentului că „este cea mai apropiată situație de conflict deschis de la al Doilea Război Mondial încoace”, deși a adăugat că „nu are motive să creadă că suntem în pragul unui război”.

Incursiunea și răspunsul NATO au stârnit îngrijorări că războiul s-ar putea extinde – o teamă care a crescut în Europa pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile, iar eforturile de pace nu duc nicăieri.

Conform legislației poloneze, președintele țării avea inițial dreptul de a autoriza desfășurarea de forțe, dar în 2022 – cu o zi înainte ca Rusia să lanseze invazia pe scară largă a Ucrainei – politica a fost modificată, astfel încât forțele poloneze să poată opera doar cu aprobarea UE și a NATO.

Spațiul aerian polonez a fost încălcat de multe ori de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, dar niciodată la o asemenea amploare în Polonia sau în orice altă zonă din teritoriul NATO.

Polonia a transmis că unele dintre dronele de la începutul acestei luni proveneau din Belarus.

Nu a fost clar imediat câte drone au fost implicate, dar premierul polonez Donald Tusk a declarat în parlament că au fost înregistrate 19 încălcări în decurs de șapte ore, dar a precizat că informațiile sunt încă în curs de colectare.

Autoritățile poloneze au susținut că au fost găsite nouă locuri de prăbușire, unele dintre ele aflate la sute de kilometri de graniță.

„Nu există absolut niciun motiv să bănuim că ar fi fost vorba de o eroare de corectare a traiectoriei sau ceva similar”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în fața parlamentului. „Este foarte clar că aceste drone au fost trimise pe această traiectorie în mod deliberat.”

Avioane de vânătoare olandeze au venit în ajutorul Poloniei și au interceptat unele drone.

Ministrul polonez de Externe, Radek Sikorski, a mulțumit ulterior guvernului olandez „pentru performanța magnifică a piloților olandezi în neutralizarea” dronelor.

Acest incident survine după ce spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat vineri de trei avioane de vânătoare rusești.

Tusk a mai declarat la începutul acestei săptămâni că țara sa nu va ezita să doboare obiectele care îi încalcă spațiul aerian, alimentând sentimentul liderilor NATO că Moscova testează pregătirea și hotărârea alianței, unii dintre ei solicitând o reacție fermă.

„Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare atunci când acestea ne încalcă teritoriul și survolează Polonia – nu există absolut nicio discuție în acest sens”, a declarat Tusk într-o conferință de presă, adăugând că Polonia va adopta o abordare mai prudentă în situațiile mai puțin clare.

„Când avem de-a face cu situații care nu sunt pe deplin clare, cum ar fi recentul zbor al avioanelor de vânătoare rusești peste platforma Petrobaltic – dar fără nicio încălcare, deoarece acestea nu sunt apele noastre teritoriale –, trebuie să te gândești de două ori înainte de a decide asupra unor acțiuni care ar putea declanșa o fază foarte acută a conflictului”, a adăugat el.

Tusk a afirmat că ar trebui să fie sigur că Polonia nu va fi singură în cazul în care conflictul ar începe să se agraveze.

„De asemenea, trebuie să fiu absolut sigur... că toți aliații vor trata această situație exact în același mod ca și noi”, a spus el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













