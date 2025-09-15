Emirul Qatarului acuză Israelul de sabotarea negocierilor pentru Gaza. Liderii arabi și musulmani au convocat summit urgent

Stiri externe
15-09-2025 | 23:09
summit doha
AFP

Atacurile Israelului asupra membrilor Hamas în Qatar săptămâna trecută au vizat, potrivit emirului Qatarului, sabotarea negocierilor pentru Gaza, a declarat luni la summitul extraordinar al liderilor arabi și musulmani organizat ca răspuns la incident.

autor
Sabrina Saghin

Acest summit comun al Ligii Arabe şi al Organizaţiei Cooperării Islamice (OCI) a avut ca scop să ridice tonul faţă de Israel, după bombardamentul efectuat la Doha, capitala ţării implicate în medierea negocierilor pentru un armistiţiu în Fâşia Gaza.

„Cel care lucrează cu perseverenţă şi metodic pentru a asasina partea cu care negociază,intenţionează să facă negocierile să eşueze (....), pentru el, nu sunt decât o parte a războiului”, a declarat şeicul Tamim ben Hamas Al-Thani, în discursul său de deschidere.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu „visează ca regiunea arabă să devină o sferă de influenţă israeliană. Şi aceasta este o iluzie periculoasă”, a continuat el în faţa liderilor arabi şi musulmani reuniţi la Doha, printre care se aflau preşedinţii palestinian, turc, iranian şi egiptean, precum şi prim-miniştrii irakian şi pakistanez, regele Iordaniei şi prinţul moştenitor saudit.

Erdogan și alți lideri condamnă Israelul

Preşedintele turc Recep Tayyeb Erdogan a acuzat, la rândul său, guvernul israelian că doreşte „să continue masacrele şi genocidul în Palestina, destabilizând în acelaşi timp regiunea”.

Citește și
protest israel
Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta”

Conform proiectului de declaraţie finală consultat de AFP, cele aproximativ 50 de ţări reprezentate condamnă atacul israelian, subliniind că acesta pune în pericol eforturile de normalizare a relaţiilor dintre Israel şi ţările arabe.

Israelul şi Statele Unite, principalul său aliat, încearcă să extindă Acordurile Abraham, care au dus la recunoaşterea Israelului de către Emiratele Arabe Unite, Bahrain şi Maroc în 2020.

Atacul israelian şi „continuarea practicilor agresive ale Israelului, în special crimele de genocid, epurare etnică, foamete şi blocadă, precum şi activităţile de colonizare şi expansiune subminează perspectivele de pace şi coexistenţă paşnică în regiune”, afirmă textul. Aceste demersuri „ameninţă tot ceea ce s-a realizat în calea stabilirii unor relaţii normale cu Israelul, inclusiv acordurile existente şi viitoare”, avertizează declaraţia.

Textul subliniază, de asemenea, „conceptul de securitate colectivă (...) şi necesitatea (semnatarilor) de a se alinia pentru a face faţă provocărilor şi ameninţărilor comune”.

Înainte de deschiderea summitului, preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a îndemnat ţările musulmane să rupă „legăturile cu acest regim fals”, referindu-se la Israel.

Atacul israelian, care a ucis cinci membri ai Hamas şi un membru al forţelor de securitate qatariote, a stârnit un val de condamnări din partea comunităţii internaţionale, în special din partea bogatelor monarhii din Golf, aliate ale Washingtonului. De asemenea, a generat o condamnare rară din partea Statelor Unite, aliatul numărul unu al Israelului, dar şi un aliat apropiat al Qatarului.

Secretarul de stat american Marco Rubio se află în prezent în vizită la Ierusalim – o deplasare planificată înainte de atacurile asupra Qatarului – pentru a-şi arăta sprijinul faţă de Israel înainte de recunoaşterea iminentă a unui stat palestinian de către mai multe ţări occidentale, în cadrul Adunării Generale a ONU de la sfârşitul lunii.

Marco Rubio, care se va deplasa marţi în Qatar, potrivit unui oficial american, a declarat luni în faţa presei la Ierusalim că ţara sa va continua să susţină „rolul constructiv” al Qatarului în medierea conflictului din Gaza.

„Mulţi oameni aşteaptă fapte, nu doar discursuri. Am epuizat toate formele de retorică. Acum trebuie să trecem la acţiune”, a comentat cercetătorul saudit Aziz Alghashian cu privire la summit.

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a anunţat, de asemenea, o reuniune de urgenţă marţi pentru a discuta despre atacurile israeliene din Qatar.

Un summit extraordinar al Consiliului de Cooperare al Golfului era, de asemenea, prevăzut pentru luni la Doha, potrivit agenţiei de presă saudite SPA.

Sursa: News.ro

Etichete: israel, qatar, Doha, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 15-09-2025 23:09

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Vot extrem de important la ONU pentru soluția celor două state între Israel și palestinieni. România a votat alături de arabi
Stiri externe
Vot extrem de important la ONU pentru soluția celor două state între Israel și palestinieni. România a votat alături de arabi

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite (ONU) a votat vineri cu o majoritate covârşitoare în favoarea unei declaraţii care prezintă „măsuri concrete, cu termene precise şi ireversibile” pentru o soluţie cu două state între Israel şi palestinieni.

Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta”
Stiri externe
Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta”

Peste 15.000 de persoane au ieșit în stradă, sâmbătă, în Israel pentru a cere încetarea războiului din Gaza și pentru a-l îndemna pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor rămași.

Israel amenință cu „măsuri unilaterale
Stiri externe
Israel amenință cu „măsuri unilaterale" dacă țările occidentale vor recunoaște statul palestinian

Șeful diplomației israeliene, Gideon Saar, a avertizat duminică că recunoașterea statului palestinian de către țările occidentale ar putea determina Israelul să ia „măsuri unilaterale".

Recomandări
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE
Stiri Politice
Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurca din calitatea de ambasador al României în Mexic. El fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea
Stiri externe
Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea

Suspectul de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit faptele prietenilor, într-o conversație online, chiar înainte de a se preda autorităților, potrivit unor capturi de ecran obținute de The Washington Post.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Septembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28