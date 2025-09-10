După ce a lovit în Qatar, Israelul a atacat și capitala Yemenului, pentru a-i ucide pe liderii grupării Houthi

Israelul a efectuat cel puțin șase atacuri aeriene asupra capitalei Yemenului, Sanaa, potrivit presei afiliate grupării Houthi, citată de BBC News.

Grupul rebel susținut de Iran controlează o mare parte din nord-vestul Yemenului din 2014.

De la începutul războiului Israelului împotriva Hamas în Gaza, în octombrie 2023, Houthi au lansat în mod regulat rachete asupra Israelului și au atacat nave comerciale în Marea Roșie și Golful Aden, afirmând că acționează în solidaritate cu palestinienii din Gaza.

Israelul și SUA au efectuat anterior atacuri aeriene ca răspuns.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au confirmat atacarea Yemenului

Într-o postare pe X, IDF arată că forțele aeriene au lovit „tabere militare” din zonele Sana'a și Al-Jawf din Yemen, unde au fost identificați agenți Houthi.

Se adaugă că au fost vizate și „sediul departamentului de propagandă militară Houthi și un depozit de combustibil”.

În schimb, purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate Yemenite afirmă într-o declarație publicată pe Telegram că apărarea aeriană a țării a lansat mai multe rachete sol-aer și a oprit o mare parte din atacul israelian.

El adaugă că o parte din unitatea de atac a fost „forțată să se retragă” înainte ca atacul să poată fi dus la îndeplinire, iar „o mare parte” din atac a eșuat.

Recent, Israelul a atacat și în Qatar, ținta fiind lideri ai grupării Hamas.

