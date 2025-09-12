Premierul Qatarului, întâlnire cu aliații americani, după atacul Israelului la Doha. Este așteptat și Donald Trump

12-09-2025
Mohammed bin Abdulrahman al -Thani
Premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al -Thani, se va întâlni vineri cu înalți oficiali americani la Washington, pentru a discuta despre atacul recent al Israelului din Doha și despre evoluția negocierilor pentru un armistițiu în Gaza.

Mihai Niculescu

Întâlnirea, confirmată de Departamentul de Stat, are loc la doar câteva zile după ce Israelul a lansat un atac aerian asupra unor lideri politici Hamas aflați în Qatar.

Conform publicațiilor Politico și Axios, pe lângă întâlnirea cu secretarul de stat Marco Rubio, premierul Qatarului se va întâlni cel mai probabil și cu președintele Donald Trump, cu vicepreședintele JD Vance și cu emisarul special pentru zona Golfului, Steve Witkoff, transmite Agerpres.

Atacul israelian de la Doha, care a avut loc marți și a vizat eliminarea liderilor Hamas, a stârnit reacții dezaprobatoare internaționale din cauza riscului de escaladare a conflictului. Cu toate acestea, Consiliul de Securitate al ONU, care a discutat incidentul joi, nu a menționat explicit Israelul în comunicatul oficial.

Qatar, un aliat de încredere în negocieri

Statele Unite consideră Qatarul un aliat strategic în Golf, mai ales pentru rolul său de mediator în negocierile dintre Israel și Hamas. Qatarul a facilitat tratativele pentru încetarea focului, eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza și planurile post-conflict.

Donald Trump
Casa Albă: Atacul Israelului asupra Doha „nu servește obiectivelor israeliene sau americane”

Președintele Donald Trump a reacționat marți la atacul din Doha, declarând că acesta a fost „decis unilateral de premierul israelian Benjamin Netanyahu" și că nu servește intereselor Statelor Unite sau ale Israelului.

