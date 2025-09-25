Secretarul general al NATO: Avioanele ruse pot fi țintite și doborâte în caz de necesitate

25-09-2025 | 17:07
Mark Rutte
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi declaraţiile făcute săptămâna aceasta de preşedintele american Donald Trump, potrivit căruia ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti.

Vlad Dobrea

Dacă acestea intră în spaţiul lor aerian, dacă o astfel de măsură este necesară, relatează Reuters.

"Dacă este necesar. Deci, sunt total de acord cu preşedintele Trump: dacă este necesar", a declarat Rutte într-un interviu acordat emisiunii "Fox & Friends" de la Fox News, adăugând că militarii NATO sunt instruiţi să evalueze astfel de ameninţări şi să stabilească dacă pot escorta avioanele ruseşti în afara teritoriului aliat sau trebuie să ia măsuri suplimentare.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, în contextul a trei incursiuni efectuate de drone şi de avioane de vânătoare ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni, a relatat AFP. "Da, cred că da", a răspuns preşedintele SUA la această întrebare, adresată în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite la New York.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 25-09-2025 17:07

