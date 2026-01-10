Un bărbat care a evadat dintr-o închisoare din Belarus a fost descoperit de polițiștii de frontieră la Vama Albița

Polițiștii de frontieră de la Vama Albița au descoperit și reținut un bărbat din Belarus, căutat de autorități după ce a evadat dintr-o închisoare din țara sa.

Pe 9 ianuarie 2026, în jurul orei 08:50, bărbatul, în vârstă de 36 de ani, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pentru a intra în România, fiind pasager într-un autoturism, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele său exista o alertă Interpol, cu mențiunea „cautat în vederea arestării”, fiind evadat din data de 8 ianuarie dintr-o închisoare din Belarus, au mai precizat polițiștii.

Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, pentru luarea măsurilor legale necesare, au conchis autoritățile.

