Un bărbat care a evadat dintr-o închisoare din Belarus a fost descoperit de polițiștii de frontieră la Vama Albița

10-01-2026 | 10:27
Bărbat Interpol Belarus
Poliția de Frontieră

Polițiștii de frontieră de la Vama Albița au descoperit și reținut un bărbat din Belarus, căutat de autorități după ce a evadat dintr-o închisoare din țara sa.

Claudia Alionescu

Pe 9 ianuarie 2026, în jurul orei 08:50, bărbatul, în vârstă de 36 de ani, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pentru a intra în România, fiind pasager într-un autoturism, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele său exista o alertă Interpol, cu mențiunea „cautat în vederea arestării”, fiind evadat din data de 8 ianuarie dintr-o închisoare din Belarus, au mai precizat polițiștii.

Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, pentru luarea măsurilor legale necesare, au conchis autoritățile.

Donald Trump spune că vrea Groenlanda pentru a descuraja Rusia și China: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: politie, frontiera, interpol, barbat cautat, vama albita,

Dată publicare: 10-01-2026 10:27

