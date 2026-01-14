Procuror trimis la închisoare pentru molestarea unei minore. O amenința cu moartea să-i cedeze „de două ori pe săptămână”

14-01-2026 | 15:12
abuz asuora unei minore, viol
Pro TV

Un procuror din Iaşi, Constantin Daniel Bosînceanu, a fost condamnat miercuri la opt ani de închisoare pentru viol, într-un dosar în care este acuzat că a constrâns o minoră să întreţină, în mod repetat, raporturi sexuale.

autor
Mihai Niculescu

Procurorul ar fi obligat minora prin violenţă fizică şi ameninţări cu moartea, au constatat anchetatorii.

Decizia a fost pronunţată de Curtea de Apel Bacău şi nu este definitivă.

Condamnatul este procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, judeţul Iaşi. Instanţa a stabilit, pe lângă pedeapsa cu închisoarea, şi interzicerea unor drepturi civile şi profesionale, precum şi recoltarea probelor biologice pentru introducerea acestora în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

„Condamnă pe inculpatul Bosînceanu Constantin Daniel la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol în formă continuată. În baza art. 67, alin.1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin.1, lit. a), b) Cod Penal (respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat). În temeiul art. 66, alin. 1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a), b) Cod Penal (respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat). Respinge acţiunea civilă promovată de persoana vătămată. (...) Dispune recoltarea de la inculpatul Bosînceanu Constantin Daniel a probelor biologice în vederea stocării acestora în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare”, se arată în sentinţa instanţei, potrivit Agerpres.

Laurenţiu Beşu
Judecătorul care a vorbit în documentarul „Justiție capturată” a promovat interviul la CSM și va activa ca procuror

Dosarul a avut un parcurs controversat, fiind iniţial clasat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. Ancheta a fost însă redeschisă după ce procurorul general Alex Florenţa a infirmat soluţia de clasare, la data de 30 august 2023.

Ani de teroare

Potrivit Parchetului General, faptele ar fi avut loc pe parcursul mai multor ani, într-un apartament din municipiul Iaşi şi în autoturismul inculpatului.

„În perioada septembrie 2015 - iunie 2017, inculpatul a constrâns persoana vătămată prin violenţă fizică, constând în ţinerea, imobilizarea şi dezbrăcarea forţată, precum şi prin ameninţarea cu moartea, să întreţină raporturi sexuale într-un apartament din municipiul Iaşi. De asemenea, prin ameninţare, inculpatul a determinat persoana vătămată să întreţină raporturi sexuale pe bancheta din spate a autoturismului, pe care l-a condus în locuri izolate din oraş”, a transmis instituţia.

Anchetatorii au reţinut că agresiunile s-ar fi produs cu o frecvenţă ridicată şi sub ameninţări constante.

„Din probele administrate, a reieşit că raporturile sexuale la care a fost constrânsă persoana vătămată au avut frecvenţa de unul sau două pe săptămână, de regulă în interiorul apartamentului şi, de două ori, pe bancheta din spate a autoturismului, sub ameninţarea permanentă că ceea ce i se întâmpla victimei era: «secretul lor ce trebuie să-l păstreze până în mormânt şi dacă îl va divulga, va ajunge în mormânt în locul secretului»”, se mai arată în comunicat.

În rechizitoriu, procurorii au menţionat că Bosînceanu a acţionat cu intenţie directă, cunoscând faptul că victima avea, la momentul comiterii faptelor, vârsta cuprinsă între 15 şi 17 ani, şi prevăzând urmările faptelor sale asupra libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a acesteia.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 14-01-2026 14:51

