TikToker din UK, condamnat la 9 ani de închisoare după ce a ucis o bunică cu maşina. A încercat să arunce vina pe un român

11-01-2026 | 07:49
Lee Sutherland
Lee Sutherland

Un TikToker din Marea Britanie care a ucis o bunică în timp ce conducea o mașină care avea frânele defecte, a fost condamnat la nouă ani de închisoare.

Leigh Sutherland, în vârstă de 31 de ani, le-a spus polițiștilor „o poveste cusută cu ață albă” după accidentul cu Margaret Allan, produsă în iunie 2023, în Cumbernauld, North Lanarkshire, relatează Sky News.

Femeia, în vârstă de 77 de ani, își aducea nepotul de 10 ani înapoi de la școală, în momentul în care s-a produs tragedia. 

Sutherland a fost găsit vinovat de provocarea morții femeii prin conducere periculoasă, în urma unui proces desfășurat la Înalta Curte din Glasgow, în octombrie 2025.

Sutherland, care fusese avertizat că sistemul de frânare antiblocare (ABS) al mașinii sale nu funcționa, conducea și cu o viteză excesivă și cu o baterie nefixată corespunzător atunci când a intrat în coliziune cu mașina lui Allan pe drumul respectiv.

Instanța a aflat că, imediat după accident, Sutherland a plecat de la locul faptei.

Ulterior, el a făcut comentarii „jignitoare” la adresa victimei și a postat mai multe videoclipuri despre accident în timp ce se afla în arest preventiv, lucru pe care un judecător de la Înalta Curte din Glasgow l-a numit „total nepotrivit”.

Cum a încercat să dea vina pe un român

Sutherland le-a spus ofițerilor că un bărbat român, pe care nu îl putea identifica, testa mașina, care era scoasă la vânzare, în momentul accidentului, afirmație pe care judecătorul a respins-o drept „o poveste cusută cu ață albă” la pronunțarea sentinței.

Judecătorul a spus că atitudinea lui Sutherland a fost „total și complet inacceptabilă; ați ales să plecați de la fața locului, fără a arăta nicio preocupare pentru cei pe care i-ați rănit, lăsându-i la voia sorții”.

Cunoscut și sub numele de Lee Sutherland, alte videoclipuri ale sale de pe TikTok includ scene în care se îmbracă în polițist.

Judecătorul a spus că problemele sistemului de frânare „erau evidente”, dar că Sutherland „a continuat să conducă și a ajuns să fie implicat în incidentul catastrofal care a avut loc”.

Sutherland a fost condamnat la nouă ani de închisoare și i s-a interzis dreptul de a conduce timp de 13 ani și șase luni.

Dreptul de a conduce, interzis cu o săptămână înainte de accident

Anterior, polițiștii din Scoția au declarat că lui Sutherland i se interzisese să conducă pentru șase luni cu doar o săptămână înainte de accident.

Sergentul Andy Coutts, din cadrul poliției rutiere din North Lanarkshire, a declarat: „Gândurile noastre rămân alături de familia lui Margaret, care a dat dovadă de demnitate și putere pe parcursul acestei tragedii.”

El a adăugat că Sutherland nu a arătat „nicio urmă de remușcare”.

Sursa: Sky News

Etichete: tiktok, roman, accident, femeie omorata, barbat condamnat,

Dată publicare: 11-01-2026 07:46

