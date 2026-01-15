Horoscop 16 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cine poate începe să lucreze la un proiect care să le aducă succesul vieții

Horoscop 16 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu energie. Facem și treabă, ne și distrăm, plecăm pe undeva în plimbare ca să ne distanțăm de problemele apăsătoare, să ne revigorăm.

Vibrația zilei este 7 și o să dăm dovadă de înțelepciune.

Horoscop 16 ianuarie 2026 – CAPRICORN

O să vă permiteți și voi o escapadă turistică ca să vă recreați, să vă refăceți forțele, să vă apucați de proiecte noi și să faceți rost de bani. Se poate să aveți programată o ieșire cu prietenii, ca să desfășurați activități care să vă pună în valoare calitățile ascunse.

Horoscop 16 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Se pare că v-ați propus niște lucruri și o să rămâneți fideli obiectivelor voastre, depunând eforturi să faceți lucruri de care să fiți, în primul rând, mândri de voi. O chestiune de suflet vă mai zgândără pe dinăuntru și, dacă o să stați de vorbă cu persoana care vă tulbură gândurile, poate o să vă eliberați.

Horoscop 16 ianuarie 2026 – PEȘTI

Puteți începe o viață nouă, să vă întemeiați o familie, să vă luați o casă ori o mașină, sau poate vreți să vă orientați într-o altă direcție profesională. E posibil să intrați într-o colaborare și să lucrați la un proiect care o să vă aducă succesul pe care-l visați.

Horoscop 16 ianuarie 2026 – BERBEC

Vi se dă mână liberă să acționați, să conduceți cu mână sigură un proiect, pentru că lumea are încredere în voi și o să vă bucurați cu toții de rezultatele favorabile. O reușită, pe care nimeni nu o poate contesta, arată că felul în care ați lucrat contează și o să vi se mulțumească într-un fel.

Horoscop 16 ianuarie 2026 – TAUR

Poate plecați într-o excursie; vă așteaptă cineva prin țară sau în străinătate și o să faceți cumva să vă întâlniți. Veți avea succes la examene, poate absolviți chiar niște cursuri și vă croiți un drum nou.

Horoscop 16 ianuarie 2026 – GEMENI

O să vă recuperați banii pe care-i tot cereți de anul trecut și o să vă repeziți într-o stațiune de agrement ca să vă relaxați. Se poate să primiți ceva care să reprezinte răsplata pentru ingeniozitatea de care ați dat dovadă la serviciu sau la școală.

Horoscop 16 ianuarie 2026 – RAC

O să interacționați cu niște oameni care vin cu propuneri de afaceri, pe care le-ați putea dezvolta frumos, deoarece aveți toate resursele pentru asta. Cu partenerul de cuplu aveți de lămurit anumite aspecte ca să vă armonizați și să vă simțiți ocrotiți în atmosfera căminului.

Horoscop 16 ianuarie 2026 – LEU

Poate vă gândiți până luni dacă să vă dați acordul pentru un alt job sau pentru un proiect pe termen scurt, în care v-ați putea angaja. O să vă confruntați cu un volum mare de muncă, poate pentru că veți munci în locul altor colegi.

Horoscop 16 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

E posibil să le faceți o surpriză copiilor și să-i duceți la locurile preferate de joacă, poate într-o zonă turistică, la schi sau la săniuș. Poate vă lăsați atrași de un hobby și o să aveți o stare de spirit mult mai bună dacă vă cufundați într-o activitate de plăcere.

Horoscop 16 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Poate o să aveți o petrecere în familie, care se poate desfășura și altundeva, la munte sau în străinătate, dacă vă este la îndemână să mergeți. Au loc întruniri cu schimb de idei și o să vă bucurați de o colaborare mai bună cu grupul de prieteni.

Horoscop 16 ianuarie 2026 – SCORPION

Se poate să primiți niște bani și o să aveți cu ce pleca la drum, dacă aveți chef să vizitați locuri noi, ceea ce o să vă prindă bine. Poate vă dați întâlnire cu rudele apropiate pentru a sărbători pe cineva sau pentru un alt eveniment.

Horoscop 16 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Este o efervescență la voi, poate pentru că plecați pe undeva sau vă întâlniți cu oameni care vă iubesc și o să vă încărcați frumos bateriile. Va căuta cineva să vă scoată la o plimbare, care va fi o gură de oxigen și vă va scoate din rutina zilnică.

