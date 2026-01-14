Stratagema lui Dani Mocanu ca să scape de închisoare în România, în timp ce e arestat la domiciliu în Italia

Stiri actuale
14-01-2026 | 13:53
dani mocanu
PRO TV

Dani Mocanu a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac, prin care solicită anularea condamnării definitive de patru ani de închisoare.

autor
Mihai Niculescu

Condamnarea a fost pronunţată în luna noiembrie 2025, pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

O cerere similară a fost formulată şi de fratele interpretului, condamnat la şapte ani de închisoare în acelaşi dosar. Până în acest moment, instanţa supremă nu a stabilit un termen de judecată pentru soluţionarea recursurilor.

Cei doi fraţi au părăsit România înainte de pronunţarea sentinţei definitive, fiind ulterior localizaţi în Italia. Autorităţile române au iniţiat procedurile pentru aducerea lor în ţară, iar în prezent aceştia se află în arest la domiciliu.

Pe 20 ianuarie, fraţii Mocanu au termen la Curtea de Apel din Napoli, unde se judecă cererea de predare formulată de statul român, în cadrul procedurii de extrădare.

Citește și
dani mocanu
În ce stațiune turistică a fost văzut Dani Mocanu înainte să fie arestat. „Se distra pe malul lacului” VIDEO

Potrivit actelor din dosar, cei doi au fost condamnați pentru că, în anul 2022, au lovit un bărbat cu o rangă într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, iar poliţia a intervenit la faţa locului în urma unui apel la 112.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis în ultimii ani mai multe recursuri în anulare, decizii care au dus la eliberarea unor persoane cunoscute din mediul politic şi de afaceri.

Sursa: Agerpres

Etichete: manelist, iccj, dani mocanu,

Dată publicare: 14-01-2026 13:34

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Dani Mocanu și fratele său au fost plasaţi de instanţă în arest la domiciliu în provincia Napoli
Stiri actuale
Dani Mocanu și fratele său au fost plasaţi de instanţă în arest la domiciliu în provincia Napoli

Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, afirmă surse judiciare.

În ce stațiune turistică a fost văzut Dani Mocanu înainte să fie arestat. „Se distra pe malul lacului” VIDEO
Stiri actuale
În ce stațiune turistică a fost văzut Dani Mocanu înainte să fie arestat. „Se distra pe malul lacului” VIDEO

În România este foarte cunoscut – pentru unii, o adevărată vedetă: concerte și evenimente live, melodii de succes, sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale, scrie publicația BresciaToday.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia. Aveau mandate europene de arestare
Stiri actuale
Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia. Aveau mandate europene de arestare

Manelistul Dani Mocanu a fost prins în Italia, după ce a fost dat în urmărire internațională.

De ce a fost condamnat definitiv Dani Mocanu. Fapta pentru care va ajunge după gratii. „A lovit fratele meu în disperare”
Stiri Justitie
De ce a fost condamnat definitiv Dani Mocanu. Fapta pentru care va ajunge după gratii. „A lovit fratele meu în disperare”

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele lui sunt dați în urmărire națională. Au fost condamnați definitiv la patru, respectiv șapte ani de închisoare cu executare, pentru tentativă de omor.

Recomandări
Sancțiuni mai dure pentru amenzile de circulație neplătite. Șoferii rămân fără permis dacă nu le achită în 90 de zile
Stiri actuale
Sancțiuni mai dure pentru amenzile de circulație neplătite. Șoferii rămân fără permis dacă nu le achită în 90 de zile

Un nou proiect de lege, supus dezbaterii publice de către Ministerul Dezvoltării, aduce reguli mai stricte pentru șoferii care nu își plătesc amenzile la timp.

Anunțul oficial al președintelui Donald Trump privind Groenlanda: ”Orice altceva decât asta este inacceptabil”
Stiri externe
Anunțul oficial al președintelui Donald Trump privind Groenlanda: ”Orice altceva decât asta este inacceptabil”

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că orice altceva în afară de controlul SUA asupra Groenlandei este inacceptabil, chiar cu câteva ore înainte ca vicepreședintele JD Vance să se vadă cu oficiali danezi și groenlandezi pentru negocieri.

David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025
Stiri Sport
David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025

David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câştigând ancheta European Aquatics, prin care au fost stabiliţi cei mai valoroşi înotători de pe continent.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Ianuarie 2026

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59