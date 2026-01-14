Stratagema lui Dani Mocanu ca să scape de închisoare în România, în timp ce e arestat la domiciliu în Italia

Dani Mocanu a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac, prin care solicită anularea condamnării definitive de patru ani de închisoare.

Condamnarea a fost pronunţată în luna noiembrie 2025, pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

O cerere similară a fost formulată şi de fratele interpretului, condamnat la şapte ani de închisoare în acelaşi dosar. Până în acest moment, instanţa supremă nu a stabilit un termen de judecată pentru soluţionarea recursurilor.

Cei doi fraţi au părăsit România înainte de pronunţarea sentinţei definitive, fiind ulterior localizaţi în Italia. Autorităţile române au iniţiat procedurile pentru aducerea lor în ţară, iar în prezent aceştia se află în arest la domiciliu.

Pe 20 ianuarie, fraţii Mocanu au termen la Curtea de Apel din Napoli, unde se judecă cererea de predare formulată de statul român, în cadrul procedurii de extrădare.

Potrivit actelor din dosar, cei doi au fost condamnați pentru că, în anul 2022, au lovit un bărbat cu o rangă într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, iar poliţia a intervenit la faţa locului în urma unui apel la 112.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis în ultimii ani mai multe recursuri în anulare, decizii care au dus la eliberarea unor persoane cunoscute din mediul politic şi de afaceri.

