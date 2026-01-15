Ea s-a oferit să-și împartă Premiul Nobel cu Trump. Dar ce ar putea cere Machado în schimb

Stiri externe
15-01-2026 | 21:13
Maria Corina Machado
AFP

Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, deține Premiul Nobel pentru Pace, dar știe că există o singură susținere externă care contează cu adevărat: cea a lui Donald Trump, scrie BBC. 

 

autor
Vlad Dobrea

Ea urmează să se întâlnească joi cu președintele american la Casa Albă, după ce a declarat public că este dispusă să-și împartă Premiul Nobel cu el – un premiu pe care Trump și l-a dorit de mult timp.

Trump a spus că ar fi o „onoare” să accepte distincția, deși Institutul Nobel din Norvegia a precizat că, din punct de vedere legal, premiul nu poate fi transferat. Anterior, Trump criticase comitetul Nobel pentru că l-a ocolit și i-a acordat premiul lui Machado.

În mare parte, Trump s-a arătat rezervat față de Machado, care a primit Nobelul în semn de recunoaștere a luptei sale îndelungate pentru democrație în Venezuela. În 2023, ea a câștigat detașat alegerile primare ale opoziției, dar i-a fost interzis să candideze împotriva președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, a cărui realegere, un an mai târziu, a fost condamnată pe scară largă ca fiind ilegitimă.

Totuși, după ce o operațiune americană l-a îndepărtat pe Maduro la începutul acestei luni, Trump a sprijinit-o pe vicepreședinta acestuia, Delcy Rodríguez, afirmând că Machado „nu este suficient de respectată” pentru a conduce țara.

La rândul ei, Rodríguez a declarat, la prima sa conferință de presă ca președinte interimar, miercuri, că Venezuela intră într-o „nouă eră politică”, marcată de o mai mare toleranță față de „diversitatea ideologică și politică”.

Machado speră să folosească întâlnirea față în față cu președintele american pentru a-l convinge că sprijinul acordat guvernului interimar condus de Rodríguez este o greșeală și că tranziția ar trebui gestionată de coaliția opoziției pe care o conduce.

Când BBC Mundo a vorbit cu Machado după cea mai recentă conversație a sa cu Trump – înainte de intervenția SUA în Venezuela, pe 3 ianuarie – ea a spus că i-a mulțumit pentru ceea ce face „pentru pace, libertate și democrație”, insistând că împreună vor „elibera” Venezuela.

Imediat după operațiunea americană, Trump a anunțat însă că intenționează să „conducă” el însuși Venezuela și că este mulțumit să păstreze guvernul interimar al lui Rodríguez, afirmând că aceasta este „dispusa, în esență, să facă ceea ce considerăm necesar pentru a face Venezuela din nou măreață”.

Miercuri, Trump le-a spus jurnaliștilor că a avut o „conversație excelentă” cu Rodríguez și a lăudat-o drept o „persoană extraordinară”, după un apel telefonic îndelungat.

Ar putea o întâlnire între Machado și Trump în Biroul Oval să schimbe această situație?

Trump este cunoscut pentru imprevizibilitatea sa în relațiile personale cu alți politicieni, însă modul în care vede rolul lui Machado va depinde probabil mai puțin de ceea ce îi va spune ea și mai mult de ceea ce va face Rodríguez în săptămânile următoare și dacă acțiunile acesteia vor corespunde așteptărilor lui Trump.

Deși mulți susținători ai opoziției au fost șocați când Trump a marginalizat-o pe Machado în favoarea lui Rodríguez, unii încep acum să înțeleagă ce ar fi putut sta la baza acestei decizii.

Machado este o figură polarizantă. Deși este iubită de susținătorii săi – care, printre altele, îi apreciază capacitatea de a uni o opoziție anterior fragmentată – este detestată de regim și de loialiștii acestuia tocmai din acest motiv. Pentru ei, ea este un adversar redutabil și, mai ales, extrem de vocal.

Deși, potrivit sondajelor și analiștilor, guvernul se bucură în prezent doar de un sprijin popular minoritar, acesta păstrează un control ferm asupra instituțiilor statului, inclusiv asupra armatei.

Sursa: BBC

Etichete: donald trump, premiul Nobel, venezuela, premiul nobel pentru pace, María Corina Machado,

Dată publicare: 15-01-2026 21:13

