Salvamontiști, pompieri, jandarmi, polițiști și voluntari iau la pas un sector montan dificil de 17 kilometri, în speranța că îi vor da de urmă.

Bărbatul ar fi căzut vineri, în timp ce lucra la bazinele cu apă de la păstrăvăria de pe Valea Răstoliței. Soția acestuia ar fi sunat speriată după ajutor când și-a dat seama că nu îl mai găsește.

Alexandra Luca, purtător de cuvânt al IPJ Mureș: „Bărbatul, angajat al unei păstrăvării din zonă, ar fi desfășurat activități de curățare a grilajelor aferente sistemului de alimentare cu apă a bazinelor, ulterior nemaifiind văzut”.

Totul s-ar fi petrecut pe ploaie torențială, iar apa pârâului a crescut rapid și a măturat totul în cale, spun localnicii.

Localnic: „Din câte am înțeles, a alunecat, a vrut să se prindă, dar nu a mai apucat. (...) Cum o plouat, au venit lemne, crengi, cine știe pe unde s-a oprit”.

De trei zile, trupul bărbatului este căutat pe toată Valea Răstoliței.

Plutonier adjutant Muller Gheorghe, Detașamentul de Pompieri Reghin: „Intervenția s-a desfășurat pe mai multe zile, cu multe efective în teren. Intervenția ridică un grad de dificultate, terenul fiind accidentat. Apa a mai scăzut față de ziua în care s-a produs incidentul”.

De trei zile, salvamontiștii caută și pe cale terestră. Au găsit doar câteva bucăți din cizmele bărbatului.

Gyorfi Zoltan, Serviciul Salvamont Mureș: „Căutăm non-stop cu echipajul. De trei zile, serviciul nostru este prezent în căutare. Temperaturile scăzute îngreunează căutările, mai ales că, pe o porțiune, și drumul era luat de viitură. Nivelul apei era crescut cu circa un metru jumate, debitul era foarte mare”.

Căutările continuă până la lăsarea serii, iar marți vor fi reluate.