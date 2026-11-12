Rămășițele animalului preistoric au fost descoperite în 2004, într-o mină de cărbune din provincia thailandeză Krabi, potrivit tnlive.sk.

Era vorba despre un molar și un incisiv, doi dinți ale căror dimensiuni extraordinare i-au surprins chiar și pe experți.

Cu toate acestea, fosilele au fost identificate cu precizie abia după mai bine de două decenii, relatează portalul The Star, citând AFP.

Inițial, cercetătorii au crezut că au descoperit un os

Geologul Pannipa Tian, de la Ministerul Resurselor Minerale din Thailanda, a recunoscut că nu avea idee ce descoperise atunci când a găsit incisivul.

„La început, am crezut că este un os. Când i l-am arătat superiorului meu, mi-a spus că este dintele unui șobolan uriaș”, a povestit aceasta.

Ulterior, cercetători din Thailanda, Franța și Canada au identificat o specie nouă, cu denumirea științifică Yakamys sirindhornae, în urma unei analize detaliate a dinților.

Se estimează că rozătoarea cântărea aproximativ 30 de kilograme, adică aproape jumătate din greutatea unui exemplar mare de capibara, cea mai mare rozătoare care trăiește în prezent.

Aspectul real al animalului rămâne un mister

Animalul preistoric aparținea familiei dispărute Ischyromyidae, care reprezenta unul dintre cele mai vechi grupuri importante de rozătoare.

Cu toate acestea, oamenii de știință nu pot determina încă exact cum arăta, cu ce se hrănea sau cum se comporta, deoarece dispun doar de doi dinți fosilizați.

Potrivit experților, descoperirea demonstrează că unele rozătoare au ajuns la dimensiuni neobișnuite în urmă cu zeci de milioane de ani.

Noua specie a fost denumită în onoarea prințesei Sirindhorn din Thailanda, care susține de mult timp cercetarea științifică și paleontologică.