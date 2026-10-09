Un „străin ilegal cu antecedente penale” a fost împușcat de 7 ori de un agent ICE în New York. Militarul nu purta uniformă

Un ofițer federal de imigrare a împușcat de șapte ori un bărbat din Republica Dominicană în gât în timp ce acesta se afla la volanul unei mașini împreună cu un băiat de 5 ani, joi după-amiază, au declarat oficialii.

Agenții ICE erau îmbrăcați în veste de șantier și măști, oamenii nu știau că sunt ofițeri de imigrare Bărbatul în vârstă de 28 de ani, identificat de poliția municipală drept Oscar Belgal, a supraviețuit și a fost internat la spital, conform APNews. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a afirmat că încerca să-l aresteze pe bărbat în cadrul unei „operațiuni de aplicare a legii”. Protestatarii și oficialii locali au condamnat incidentul ca fiind un exemplu al pericolelor pe care le prezintă măsurile dure ale administrației Trump în materie de imigrație. „În timpul incidentului, un ofițer ICE și-a descărcat arma”, iar bărbatul a fost rănit, a transmis DHS, dar fără să descrie exact ce a dus la acest incident. Recomandări Video Un zimbru de 800 de kilograme a fost găsit decapitat pe un câmp din ...

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Un tânăr din Arad și-a pierdut vederea la un ochi după ce a fost bătut crunt de ... Primarul New York-ului a precizat că ofițerii federali care au înconjurat vehiculul purtau veste de șantier și măști, ceea ce a îngreunat identificarea lor ca ofițeri de imigrare. Comisarul de poliție al orașului, Jessica Tisch, a declarat că Belgal se oprea într-un loc de parcare când un ofițer federal în civil s-a apropiat cu arma scoasă, urmat de un alt ofițer federal care, de asemenea, nu purta uniformă. Cel puțin unul dintre ofițeri a tras șapte focuri, lovindu-l pe bărbat sub urechea stângă, a spus Tisch joi seara, în cadrul unei conferințe de presă organizate în apropierea locului incidentului. Copilul de 5 ani este teafăr și nu se află în pericol. El stă la niște rude, după cum a declarat Jessica Tisch. Comisarul Tisch a mai spus că poliția municipală nu a fost implicată în operațiune, dar a intervenit atunci când a auzit focurile de armă.

Ce spune primarul New York-ului despre incident Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a precizat într-un comunicat că încerca să aresteze un „străin ilegal cu antecedente penale”, condamnat pentru furt calificat și cu un istoric de alte arestări. Însă primarul Zohran Mamdani, furios, a calificat incidentul armat drept o atrocitate. „Nu există nicio justificare pentru ceea ce am văzut astăzi”, a spus Mamdani. Primarul, membru al Partidului Democrat, a declarat că joi seara a petrecut două ore încercând, fără succes, să-i convingă pe președintele republican Donald Trump și pe secretarul Securității Interne, Markwayne Mullin, să-l elibereze pe bărbatul rănit și să-i îndemne să oprească operațiunile de control al imigrației în oraș. El a spus că, joi seara târziu, autoritățile federale l-au scos pe bărbat din spital și l-au dus de acolo. Guvernatoarea Kathy Hochul, tot democrată, a declarat într-un comunicat că le-a transmis un mesaj similar lui Trump și lui Mullin prin telefon.

Urmările împușcăturilor au fost înregistrate de camerele de supraveghere ale poliției Focurile de armă au izbucnit în jurul orei 16:00 în Marble Hill, o mică zonă din Manhattan care se învecinează cu Bronxul. Tisch a declarat că o cameră de supraveghere a NYPD a înregistrat o parte din evenimentele care au dus la focurile de armă, dar nu și împușcăturile în sine. Pedro Almaraz, angajat la un restaurant din apropiere, a spus că a auzit mai multe focuri de armă și a văzut un bărbat la pământ, înconjurat de mai mulți ofițeri care purtau măști de protecție și veste cu sigla Departamentului pentru Securitate Internă. Martorii, a spus el, țipau. Înregistrările video și fotografiile realizate de trecători și postate pe rețelele sociale arătau un bărbat așezat la pământ, cu mâinile la spate, imediat după schimbul de focuri. Un alt videoclip arată polițiști din New York ridicându-l pe Belgal și transportându-l într-o mașină de poliție. În apropiere, o mașină avariată bloca carosabilul, având găuri mici în două dintre geamuri. Tisch a declarat că, în urma împușcăturilor, mașina a rămas cu un punct de intrare al glonțului în parbrizul din față și un punct de ieșire într-unul dintre geamurile din spate.



Cine era bărbatul și de ce a fost ținta agenților ICE Belgal, născut în Republica Dominicană, fusese arestat în 2023 sub acuzația de jaf, ulterior a pledat vinovat pentru furt calificat și a fost condamnat la probațiune, a spus Tisch. Ulterior, acesta a fost arestat și sub acuzația de trafic de droguri, caz care nu a fost încă soluționat. Dosarele electronice ale instanței arată că Belgal a pledat nevinovat în dosarul privind traficul de droguri.

Conferință de presă și proteste în urma incidentului: „ICE, plecați de pe străzile noastre acum!” În cadrul unei conferințe de presă aprinse, desfășurată joi seara la locul împușcăturilor, mai mulți politicieni locali au condamnat incidentul. „Suntem îndurerați și revoltați”, a declarat Carmen De La Rosa, membră a Consiliului Municipal, o democrată care a emigrat din Republica Dominicană și care reprezintă în prezent zone precum Marble Hill. „ICE, plecați de pe străzile noastre acum!”, au scandat manifestanții prezenți la fața locului, care apoi au mers în marș spre spitalul unde era îngrijit bărbatul rănit. O mulțime numeroasă a blocat intersecția de la intrarea în spital, iar când poliția a început să instaleze baricade pentru a permite trecerea ambulanțelor și a altor vehicule, unii protestatari au împins barierele și au aruncat sticle cu apă spre polițiști. Au urmat alte ciocniri la baricade, iar poliția a efectuat câteva arestări. Agenții ICE au tras cu armele în timpul a peste o duzină de controale rutiere de anul trecut, ucigând cel puțin patru persoane și rănind alte câteva. La sfârșitul lunii septembrie, ICE a ordonat ofițerilor săi să nu se angajeze în urmăriri auto la viteză mare și să efectueze controale rutiere numai dacă au urmat o pregătire specifică. „Avem nevoie de mai multă transparență pentru a înțelege cu cine avem de-a face, pentru că oricine de pe stradă poate pur și simplu să-și pună o vestă, să scoată o armă și să pretindă că este de la ICE”, a spus Alfred Silva, în vârstă de 38 de ani, locuitor al orașului Marble Hill. El a cerut ca ofițerii federali să se identifice mai clar, spunând că unul dintre ei purta o vestă de siguranță pentru șantiere. „Cred că, indiferent dacă ești de stânga sau de dreapta, ar trebui să înțelegem că așa ceva nu ar trebui să se întâmple.”

Departamentul pentru Securitate Internă spune că arestează „străini ilegali periculoși” DHS s-a plâns că ofițerii săi „sunt obligați să efectueze arestări la întâmplare în comunitate, în medii imprevizibile și periculoase” atunci când „străinii ilegali periculoși” sunt eliberați. Agenția a dat vina pe „politicile de azil nesăbuite” din zonele conduse de democrați. Nu există o definiție clară a jurisdicțiilor de azil, dar termenul se aplică, în general, administrațiilor statale și locale care limitează cooperarea cu autoritățile federale de imigrare. În februarie 2026, doi agenți ICE au mințit cu privire la împușcarea unui migrant din Venezuela în Minneapollis, iar Tump a declarat tot iarna trecută că numărul agenților ICE va scădea. Tot anul acesta, ICE a reținut și elevi care erau în drum spre școală. Cel mai mic avea 5 ani, și a fost reținut împreună cu tatăl său.

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