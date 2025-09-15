Un bărbat a blocat două ambulanțe în Burgas, i-a bătut cu ranga pe medici și a distrus salvările. Apoi a vrut să-i împuște

Un bărbat beat din Burgas a blocat cu mașina două ambulanțe aflate în misiune și i-a bătut pe medici, dar și pe martorii de pe stradă, cu ranga, după care a încercat să-i împuște.

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a provocat un haos incredibil în Burgas, după ce a atacat două echipaje de ambulanță. Individul a rănit atât medicii, cât și trecătorii, dar a distrus și ambulanțele, scrie Novinite.

Incidentul a avut loc vineri, în apropierea Spitalului Universitar Multiprofil pentru Tratament Activ (UMBAL), în timpul unor lucrări de reparații rutiere care au încetinit traficul.

Potrivit șoferului ambulanței Klimentin Milchev, echipajele de urgență opriseră scurt timp pentru a cere informații, când o mașină le-a blocat brusc calea. Șoferul, vizibil beat, cu ochii injectați și mirosind a alcool, a început să claxoneze agresiv, să țipe și să înjure medicii. Apoi a scos o țeavă metalică din vehiculul său și a început să lovească ambulanțele.

Pe măsură ce situația escalada, bărbatul a reintrat în mașina sa și a lovit ambele vehicule de mai multe ori. Martorii oculari au încercat să intervină și să-i scoată cheile din contact, dar atacatorul a scos un pistol cu ​​gaz și l-a îndreptat spre cei din apropiere, amenințându-i că îi va ucide.

Un tânăr care a încercat să-l dezarmeze pe atacator a fost lovit de mașină, suferind o fractură la picior, în timp ce un șofer ambulanțier a suferit o rană la deget în încăierare.

Zeci de trecători au fost martori la incredibila agresiune

Zeci de trecători au fost martori la scena haotică, unii dintre ei înregistrând atacul. Poliția a confirmat ulterior arestarea bărbatului în vârstă de 51 de ani, identificat drept Svetlin S., în apropierea spitalului.

Autoritățile au raportat că arma folosită în confruntare a fost un pistol cu ​​gaz și că nu a mai existat niciun pericol pentru public.

Atacul a provocat pagube materiale semnificative ambelor ambulanțe și a lăsat echipajele de urgență în stare de șoc, deși au scăpat doar cu răni minore.

Poliția analizează înregistrările video și desfășoară o anchetă asupra incidentului, care s-a desfășurat în fața a numeroși martori, inclusiv trecători și vânzători din chioșcurile din apropiere.

