Bulgaria spune că este în pericol mai mare decât Polonia. „Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este prietenul nostru”

Stiri externe
11-09-2025 | 17:47
drona atac
Shutterstock

Un parlamentar bulgar crede că țara sa se află într-un pericol mai mare decât Polonia de a fi atacată de către Rusia, deoarece dronele rusești pot ajunge mai ușor pe teritoriul bulgar. ”Să nu mai credem că Putin ne este prieten”, spune parlamentarul.

autor
Cristian Anton

Ivailo Mirchev, copreședintele partidului centrist liberal pro-european „Da, Bulgaria!”, a avertizat că țara se confruntă cu un risc mai mare decât Polonia, deoarece dronele rusești pot ajunge mai ușor pe teritoriul bulgar, scrie Novinite.

Într-o declarație adresată jurnaliștilor din parlamentul bulgar, el a descris recenta doborâre a dronelor rusești deasupra Poloniei ca fiind o evoluție extrem de periculoasă, îndemnându-i pe bulgari să recunoască faptul că războiul nu este chiar atât de îndepărtat.

Trebuie să nu mai credem că Putin este o figură prietenoasă față de Bulgaria. Intențiile sale sunt clare și trebuie să sprijinim Ucraina în orice mod posibil”, a subliniat Mirchev.

Bulgaria a asigurat o treime din armele Ucrainei de la invazia rusă din 2022, iar industria sa de apărare a cunoscut de atunci un salt spectaculos.

Citește și
soldati ucraina
Bulgaria exclude trimiterea de trupe în Ucraina în orice circumstanță. „Mă opun categoric”

Bulgaria își asigură 4% din PIB prin producția de arme și este vizată frecvent de sabotaje ruse

Țara de la sud de Dunăre își asigură acum 4% din PIB din producția și exportul de arme, care a devenit principalul motor de creștere economică al Bulgariei.

Ajutorul masiv acordat de Bulgaria unanim considerată a fi în siajul Moscovei este taxat uneori violent de Kremlin. Rusia desfășoară numeroase operațiuni de sabotaj în Bulgaria și întreține aici campanii agresive de propagandă anti-europene și pro-ruse, inclusiv prin apeluri către bulgari de a ieșit cu arma în stradă pentru a-și dărâma guvernul.

Recent, Kremlinul s-a plâns din nou de o ”trădare” din partea Bulgariei a legăturilor lor istorice.  

Ce s-a întâmplat în Bulgaria cu avionul Ursulei von der Leyen. Aparatul a făcut viraje în aer timp de o oră, până a aterizat

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, drone, atac, Bulgaria, pericole,

Dată publicare: 11-09-2025 17:34

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Serviciul de informații al armatei din Bulgaria: Există un risc ridicat ca Rusia să declanșeze un conflict armat în Moldova
Stiri externe
Serviciul de informații al armatei din Bulgaria: Există un risc ridicat ca Rusia să declanșeze un conflict armat în Moldova

Serviciul de informații al armatei din Bulgaria susține că există un risc ridicat ca Rusia să declanșeze conflicte armate în Republica Moldova, Georgia și chiar Armenia.

 

Bulgaria exclude trimiterea de trupe în Ucraina în orice circumstanță. „Mă opun categoric”
Stiri externe
Bulgaria exclude trimiterea de trupe în Ucraina în orice circumstanță. „Mă opun categoric”

Bulgaria a exclus joi posibilitatea de a trimite trupe în Ucraina, în cadrul unui eventual acord de pace cu Rusia, au precizat miniştrii bulgari ai Apărării şi Externelor, relatează agenţia EFE.

Sute de școli din Ungaria și Bulgaria au primit amenințări cu bombă din Rusia. Budapesta ar ascunde implicarea Moscovei
Stiri externe
Sute de școli din Ungaria și Bulgaria au primit amenințări cu bombă din Rusia. Budapesta ar ascunde implicarea Moscovei

O platformă din Rusia a trimis pe mail sute de amenințări cu bombă școlilor din Bulgaria, un incident similar având loc și în Ungaria. Budapesta nu amintește însă implicarea „Moscovei prietene”.  

Experți: Rusia a finanţat cu 69 de mil. € o vastă campanie de propagandă şi amestec la scară mare în Bulgaria şi România
Stiri externe
Experți: Rusia a finanţat cu 69 de mil. € o vastă campanie de propagandă şi amestec la scară mare în Bulgaria şi România

Rusia a cheltuit 69 de milioane de euro pentru a finanţa o campanie de propagandă şi amestec la scară mare vizând Bulgaria şi România, dezvăluie un grup de experţi bulgari în securitate cibernetică, BG Elves, relatează site-ul bulgar novinite.com.  

Rusia îi face pe bulgari ”stupizi” și ”analfabeți” și amenință cu represalii. ”Aici e mai mult decât prostie”
Stiri externe
Rusia îi face pe bulgari ”stupizi” și ”analfabeți” și amenință cu represalii. ”Aici e mai mult decât prostie”

Rusia îi face pe bulgari ”stupizi”, ”proști” și ”analfabeți”, prin purtătorul de cuvânt al MAE. Kremlinul s-a arătat deranjat de faptul că Bulgaria a permis avionului rus să-i survoleze spațiul, dar nu și Mariei Zaharova, aflată la bord.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Asasinarea lui Charlie Kirk. Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul
Stiri externe
Asasinarea lui Charlie Kirk. Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul

Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump - un tânăr major.

Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat
Stiri Economice
Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

La începutul acestui an în sistemul public de pensii erau înregistrați circa 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Acestora li se adaugă însă și alte categorii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Septembrie 2025

47:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28