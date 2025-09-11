Bulgaria spune că este în pericol mai mare decât Polonia. „Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este prietenul nostru”

Un parlamentar bulgar crede că țara sa se află într-un pericol mai mare decât Polonia de a fi atacată de către Rusia, deoarece dronele rusești pot ajunge mai ușor pe teritoriul bulgar. ”Să nu mai credem că Putin ne este prieten”, spune parlamentarul.

Ivailo Mirchev, copreședintele partidului centrist liberal pro-european „Da, Bulgaria!”, a avertizat că țara se confruntă cu un risc mai mare decât Polonia, deoarece dronele rusești pot ajunge mai ușor pe teritoriul bulgar, scrie Novinite.

Într-o declarație adresată jurnaliștilor din parlamentul bulgar, el a descris recenta doborâre a dronelor rusești deasupra Poloniei ca fiind o evoluție extrem de periculoasă, îndemnându-i pe bulgari să recunoască faptul că războiul nu este chiar atât de îndepărtat.

„Trebuie să nu mai credem că Putin este o figură prietenoasă față de Bulgaria. Intențiile sale sunt clare și trebuie să sprijinim Ucraina în orice mod posibil”, a subliniat Mirchev.

Bulgaria a asigurat o treime din armele Ucrainei de la invazia rusă din 2022, iar industria sa de apărare a cunoscut de atunci un salt spectaculos.

Bulgaria își asigură 4% din PIB prin producția de arme și este vizată frecvent de sabotaje ruse

Țara de la sud de Dunăre își asigură acum 4% din PIB din producția și exportul de arme, care a devenit principalul motor de creștere economică al Bulgariei.

Ajutorul masiv acordat de Bulgaria unanim considerată a fi în siajul Moscovei este taxat uneori violent de Kremlin. Rusia desfășoară numeroase operațiuni de sabotaj în Bulgaria și întreține aici campanii agresive de propagandă anti-europene și pro-ruse, inclusiv prin apeluri către bulgari de a ieșit cu arma în stradă pentru a-și dărâma guvernul.

Recent, Kremlinul s-a plâns din nou de o ”trădare” din partea Bulgariei a legăturilor lor istorice.

