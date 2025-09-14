Primele măsuri anunțate de Bulgaria după ce o dronă rusească a pătruns în România: „Federația Rusă va fi foarte atentă”

Dronă
Getty Images

Premierul Rosen Jeliazkov a dat asigurări că armata bulgară a adoptat toate măsurile necesare în urma incidentului de sâmbătă seara, când o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc, potrivit site-ului postului public de radio.

„Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului sud-estic al NATO. Monitorizăm situaţia foarte atent, deoarece trebuie să garantăm siguranţa aviaţiei civile”, a spus premierul bulgar.

„Şi cred că şi Federaţia Rusă va fi foarte atentă şi va evita orice incidente în Marea Neagră, unde traficul aerian este extrem de intens”, a adăugat premierul Rosen Jeliazkov.

Armata explică de ce nu a fost doborâtă drona

Ministerul Apărării din România a anunţat sâmbătă seara că două avioane F-16 au fost trimise în misiune după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian al ţării în timpul unui atac rus asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei. Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că piloţii de vânătoare erau pe punctul de a doborî drona, care zbura foarte jos, înainte de a părăsi spaţiul aerian al ţării în direcţia Ucrainei, dar piloții au decis să nu deschid focul din cauza ”riscurilor colaterale”. Drona a părăsit România după 50 de minute.

Guvernul bulgar a condamnat încălcarea spaţiului aerian al Poloniei, în urmă cu câteva zile, considerând că a fost vorba despre un act „neprovocat”. Prim-ministrul Jeliazkov a descris ceea ce s-a întâmplat ca fiind o provocare absolut inutilă, care nu ajută la calmarea situaţiei dintre Rusia şi ţările Uniunii Europene, pe de o parte, şi dintre Rusia şi membrii NATO, pe de altă parte.

Sursa: News.ro

