În urma verificării identității, oamenii legii au descoperit că bărbatul avea o amendă neachitată în valoare de 6.000 de euro, potrivit Poliției Federale Germane, potrivit Tnlive.sk.

A ajuns la închisoare pentru o amendă neplătită

Problemele cetățeanului slovac cu autoritățile germane datează din 2022. La acea vreme, Tribunalul Districtual din Rosenheim l-a condamnat la plata unei amenzi de 6.000 de euro pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Bărbatul nu a achitat însă suma respectivă.

În timpul controlului la frontieră, polițiștii germani au descoperit amenda restantă. Cum bărbatul nu avea suficienți bani pentru a plăti suma datorată, polițiștii l-au dus la penitenciarul din Bernau. Acolo, acesta trebuie să execute o pedeapsă privativă de libertate de 120 de zile, care înlocuiește amenda neachitată.

Un alt bărbat a fost încarcerat în aceeași zi

Cetățeanul slovac nu a fost singura persoană urmărită de autoritățile germane și reținută în acea zi.

În timpul controalelor la frontieră, polițiștii au verificat și un cetățean german în vârstă de 33 de ani, din sudul landului Hessa, care călătorea cu autobuzul.

În urma verificărilor, au descoperit că acesta avea o amendă neplătită pentru furt, încă din 2025. Sancțiunea fusese stabilită de Tribunalul Districtual din Darmstadt.

La fel ca cetățeanul slovac, bărbatul nu a putut achita suma datorată, în valoare de 1.500 de euro, astfel că trebuie să execute o pedeapsă de 50 de zile de închisoare.

Prin urmare, ambii bărbați au ajuns în penitenciarul din Bernau.