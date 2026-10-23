Bolojan spune că, după ce a colaborat cu toate partidele, a constatat că în fiecare dintre acestea există „oameni raționali cu care se poate lucra”. „Cu omul rațional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mișc anumite lucruri. Aveau o anumită... știți, respectul unor înțelegeri, responsabilitatea. Cu golanii e greu să faci treabă”, a afirmat fostul prim-ministru, potrivit News.ro.

„Am avut ocazia să lucrez cu toate partidele în momentul de față fără să pui etichete. În toate partidele sunt oameni raționali cu care se poate lucra. Cu omul rațional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mișc anumite lucruri. Aveau o anumită... știți, respectul unor înțelegeri, responsabilitatea. Cu golanii e greu să faci treabă”, a afirmat Ilie Bolojan vineri, în cadrul dezbaterilor din cadrul summitului Rethink România, care s-a desfășurat la Sinaia.

Implicarea în politică și provocările noilor veniți

Bolojan a pledat pentru intrarea cât mai multor „oameni normali” în politică.

„Cu cât mai mulți oameni normali intră în politică la toate partidele, cu atât densitatea acestora de normalitate va fi mai mare, la modul deschis. Chiar dacă cei care au intrat nu au fost întâmpinați cu aplauze și, în general, corpul unei organizații pe noii veniți nu totdeauna îi acceptă, chiar dacă uneori intri într-o baltă cu noroi și ești făcut praf și pulbere și nu poți să explici anumite lucruri, dar eu cred că, în afară de a susține politici publice corecte, ceea ce cred, inclusiv într-o implicare într-o formă sau alta - nu fac aici pledoarii pentru un anumit partid politic sau altul, înțeleg care-i situația - dar mi-am spus, cu cât mai mulți oameni normali sunt în politică, cu atât este mai bine”, a mai afirmat Bolojan.