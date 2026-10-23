Astfel, s-ar permite accesul ajutoarelor umanitare și evacuarea orașului. Pe de altă parte, continuă controversa privind accesul Ucrainei la serviciul de internet prin satelit Starlink. Emisarul Ucrainei la Washington spune că restricțiile nu au fost ridicate, deși președintele Trump susține contrariul.

Potrivit Casei Albe, Rusia și Ucraina au convenit să suspende temporar toate acțiunile militare în orașul Oleșki, de pe malul ocupat de ruși al râului Nipru, pentru a permite accesul ajutoarelor umanitare și pentru a pregăti evacuarea civililor printr-un coridor securizat. Acordul va intra în vigoare pe 29 octombrie.

De asemenea, Rusia și Ucraina au returnat fiecare câte 270 de soldați aflați în captivitate, în cadrul unui schimb de prizonieri de război.

Christiane Amanpour, CNN: „S-a pus mult accent pe cea mai recentă ruptură în relația dumneavoastră cu președintele Trump. El vă învinuiește pe dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți că el se află de partea greșită a istoriei în ceea ce privește acel acord privind motorina pentru Rusia. Vă retrageți criticile personale?”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Atitudinea mea față de Putin este foarte clară. Cred că, dacă ridicăm sancțiunile, îl vom face mai puternic. De aceea, în calitate de președinte, aceasta este poziția mea. Nu este vorba despre ceva personal între mine și președintele Trump. Dar știu că, dacă îi oferi ceva lui Putin, el va dori totul. Va vrea totul.”

Deși a acceptat reluarea negocierilor, Vladimir Putin a transmis că Rusia își va duce la îndeplinire obiectivele în Ucraina.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Acestea nu sunt teritoriile lor, ci teritorii ale Rusiei istorice. Mai mult, oamenii care trăiesc în aceste teritorii au votat pentru independență. Iar într-o a doua etapă, vreau să subliniez acest lucru, au votat pentru reunificarea cu Federația Rusă. Prin urmare, mi se pare nepotrivit să vorbim despre pierderi teritoriale.

Noi suntem pregătiți să ajungem la o înțelegere și să căutăm soluții pentru această situație dificilă, deloc simplă. Vorbim despre un popor foarte apropiat de noi. Înțelegeți, cele mai recente studii genetice arată că rușii și ucrainenii sunt un singur popor.”

În timp ce atacurile Rusiei cu rachete balistice și de croazieră și cu valuri de drone continuă, Trump se ferește să-l critice cumva pe Vladimir Putin.

Reporter: „Volodimir Zelenski a declarat că noile atacuri rusești din cursul nopții demonstrează că nimic nu s-a schimbat în atitudinea lui Putin și că acesta nu își dorește pacea. Cum comentați?”

Donald Trump, președintele SUA: „Vom vedea cum evoluează lucrurile. Asta se întâmplă de foarte mult timp.”

Pe de altă parte, Donald Trump susține că Elon Musk a restabilit accesul Ucrainei la serviciul de internet prin satelit, de uz militar, Starshield. Dar refuză să spună cine a dat, anterior, ordinul de restricționare.

Donald Trump, președintele SUA: „Ei bine, nu vreau să spun, dar știu că a fost o situație foarte interesantă. Așa că prefer să nu comentez într-un sens sau în altul.”

Reporter: „The Wall Street Journal susține că l-ați sunat și i-ați cerut...”

Donald Trump, președintele SUA: „Da, nu vreau să comentez. Nu contează dacă l-am sunat eu sau dacă l-a sunat altcineva. Cred că ceea ce contează e că el a restabilit conexiunea.”

Numai că nu la nivelul de dinaintea restricționării, ceea ce înseamnă că încă sunt probleme cu ghidarea dronelor ucrainene de mare viteză, atât pentru apărare antiaeriană, cât și pentru acțiuni ofensive, pe teritoriul Rusiei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Încă nu funcționează. (Viteza) a fost limitată, apoi a fost mărită puțin. Da, la câteva zile după acest scandal. Dar, în prezent, conexiunea este în continuare limitată.”