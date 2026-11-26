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Trump risca să piardă sume importante de bani în urma plecării bruște a directorului general Jensen Huang, dar putea obține câștiguri considerabile după ce a convins consiliul de administrație al producătorului de cipuri să îl reinstaleze în funcție. Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 30% luni, când Huang a revenit la conducerea companiei, inversând tendința descendentă din ultimele săptămâni.

Huang a demisionat în urmă cu două săptămâni, după apariția unor informații privind o presupusă relație extraconjugală cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei, care conducea o companie acuzată că direcționa cipuri Nvidia către China, precum și o altă presupusă relație cu o subordonată.

Trump a declarat luni că a discutat personal cu membrii consiliului de administrație al Nvidia și că „i-a convins” să îl readucă pe Huang la conducerea companiei, oferindu-le asigurări că nu există nicio amenințare la adresa securității naționale.

Trump deținea acțiuni Nvidia în valoare de până la 58 de milioane de dolari

La sfârșitul anului 2025, Trump deținea în conturile sale de investiții acțiuni Nvidia în valoare cuprinsă între 13 și 58 de milioane de dolari, potrivit declarațiilor financiare depuse la Oficiul pentru Etică Guvernamentală din SUA.

În perioada ianuarie 2025 – septembrie 2026, acesta a cumpărat sau a vândut acțiuni ale companiei în cadrul a peste 100 de tranzacții, cu o valoare totală cuprinsă între 27 și aproape 98 de milioane de dolari.

Valoarea acțiunilor Nvidia deținute de președinte a crescut luni cu o sumă estimată între 1,3 și 14,8 milioane de dolari, înainte ca o parte dintre aceste câștiguri să fie pierdute marți, când cotația acțiunilor companiei a scăzut ușor.

Intervalul estimării este atât de larg deoarece nu se cunoaște cu exactitate numărul acțiunilor Nvidia pe care președintele le deține în prezent. Acesta poate fi însă aproximat pe baza tranzacțiilor de cumpărare și vânzare efectuate în cursul acestui an.

Casa Albă susține că investițiile lui Trump sunt administrate independent

„Portofoliul de acțiuni și obligațiuni al președintelui Trump este administrat independent de instituții financiare terțe”, a declarat marți un purtător de cuvânt al Casei Albe pentru CBS News, adăugând că investițiile sale urmăresc structura unor indici bursieri precum Schwab 1000.

„Nici președintele Trump, nici vreun membru al familiei sale nu are posibilitatea de a decide, influența sau formula recomandări cu privire la modul în care este investit portofoliul ori la momentul în care investițiile sunt cumpărate sau vândute. Toate deciziile de investiții sunt luate exclusiv de administratori independenți.”

Pe lângă președinte, mai mulți oficiali numiți de acesta în funcții din cadrul Departamentelor de Stat, Comerț și Trezorerie, precum și din cadrul Agenției Federale de Administrare Fiscală (IRS), au declarat că dețin în portofoliile lor acțiuni Nvidia în valoare de milioane de dolari. Mulți dintre aceștia și-au vândut între timp participațiile.

Forbes estimează averea lui Trump la peste 6 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că investițiile în Nvidia reprezintă o mică parte din averea sa totală.

Totodată, Nvidia este una dintre cele mai valoroase companii listate la bursă din lume, cu o capitalizare de peste 3.700 de miliarde de dolari, astfel că numeroși investitori dețin acțiuni ale gigantului tehnologic.

Experții în etică ridică semne de întrebare privind intervenția lui Trump

Cu toate acestea, mai mulți experți în etică au pus sub semnul întrebării participația financiară semnificativă a lui Trump la Nvidia, în special după ce acesta a intervenit în favoarea companiei.

„Acest lucru depășește sfera unui conflict de interese”, a declarat Kathleen Clark, profesoară de drept și expertă în etică guvernamentală la Universitatea Washington din St. Louis.

„Își folosește în mod direct și explicit puterea de președinte pentru a obține beneficii financiare personale. Și-a pus interesele financiare mai presus de securitatea națională.”

Donald Sherman, președintele Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, o organizație nonprofit care monitorizează integritatea guvernamentală, a declarat pentru CBS News că faptul că Trump continuă să dețină acțiuni ale acestei companii reprezintă „cel mai clar exemplu al modului în care interesele financiare personale ale președintelui fac ca toate acțiunile sale să devină suspecte”.