În urma unei dezbateri aprinse, legea a fost în cele din urmă adoptată de majoritatea de dreapta aflată la guvernare, formată din partidul Noua Democrație al prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis, potrivit agenției de știri grecești ANA, informează Agerpres.

Membrii principalului partid socialist de opoziție, PASOK, au criticat anumite prevederi ale textului, în timp ce alte partide de stânga și naționaliste au votat împotrivă, potrivit ANA. PASOK a prezentat o soluție alternativă, propunând o interdicție strictă pentru persoanele sub 13 ani și controale parentale pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 13 și 14 ani, pentru a asigura proporționalitatea restricțiilor.

Intitulată „Interzicerea utilizării serviciilor de socializare de către minori”, legea „este o soluție eficientă, necesară și conformă cu reglementările europene” pentru a aborda problema dependenței minorilor de rețelele de socializare, a declarat ministrul Guvernanței Digitale și Inteligenței Artificiale, Dimitris Papastergiou.

Legea include mecanisme de verificare a vârstei și sancțiuni severe pentru platformele social media în caz de nerespectare.

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, o figură conservatoare din Grecia, își anunțase deja în aprilie pe TikTok, o rețea de socializare populară în rândul tinerilor utilizatori, intenția sa de a adopta această măsură „dificilă, dar necesară”.

Tot mai multe țări limitează accesul minorilor la rețelele sociale

La fel ca Australia, care a interzis rețelele de socializare pentru cei sub 16 ani de la sfârșitul anului 2025, peste douăzeci de țări din întreaga lume au adoptat măsuri similare, vizând în principal persoanele sub 15 sau 16 ani, conform unui număr recent al AFP.

Grecia este una dintre primele țări din Uniunea Europeană, după Franța, care a legiferat interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru persoanele sub 15 ani. Austria, Slovenia, Danemarca și Spania au adoptat abordări similare sub pretextul protecției adolescenților de algoritmii care creează dependență ai rețelelor de socializare.

Franța adoptase o lege similară în iulie pentru minorii sub 15 ani, dar Consiliul Constituțional a cenzurat această măsură o lună mai târziu, considerând-o „o încălcare disproporționată” a libertății lor de exprimare.