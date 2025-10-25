Un băiat de 13 ani a fost operat de urgență după ce a înghițit peste 100 de magneți. Ce le-a dezvăluit medicilor. FOTO

Un băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a fost supus unei operații prin care i s-a îndepărtat o parte din intestin, după ce a înghițit peste 100 de magneți, care ar fi fost cumpărați de pe Temu, scrie New York Post.

Adolescentul a fost internat la Spitalul Tauranga, pe Insula de Nord, după patru zile de dureri abdominale intense.

El le-a spus medicilor că a înghițit între 80 și 100 de magneți mici de neodim cu aproximativ o săptămână înainte, însă chirurgii au recuperat ulterior aproape 200 de magneți din intestinul său, conform unui raport de caz publicat vineri în New Zealand Medical Journal.

Radiografiile au arătat patru lanțuri de magneți blocate în diferite secțiuni ale intestinelor, care se atrăgeau reciproc și blocau fluxul sanguin către țesutul din apropiere. Medicii au explicat că această presiune a provocat multiple zone de necroză – adică zone de mucoasă intestinală moartă – ceea ce a necesitat o operație de urgență.

Băiatul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a petrecut opt zile în spital înainte de a fi externat, au precizat medicii Binura Lekamalage, Lucinda Duncan-Were și Nicola Davis în raportul medical.

„Acest caz evidențiază nu doar pericolele ingerării de magneți, ci și riscurile pieței online pentru copii”, au declarat autorii raportului.

Băiatul le-a spus medicilor că magneții pe care i-a înghițit au fost achiziționați prin Temu, una dintre cele mai rapide platforme de comerț electronic din lume.

Reacția reprezentanților Temu

Temu a transmis că investighează incidentul, dar nu poate confirma cu certitudine dacă magneții respectivi au fost cumpărați prin platforma sa.

„Ne pare rău să aflăm despre incidentul raportat și îi dorim băiatului o recuperare completă și rapidă”, a declarat un purtător de cuvânt al Temu pentru The Post. „În acest stadiu, nu am reușit să confirmăm dacă magneții implicați au fost achiziționați prin Temu sau să identificăm produsul specific.”

Noua Zeelandă a interzis vânzarea magneților mici și puternici în 2013, după mai multe cazuri în care copiii i-au înghițit.

