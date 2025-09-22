O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare

Stiri actuale
22-09-2025 | 17:15
×
Codul embed a fost copiat

O femeie în vârstă de 55 de ani din Satu Mare susține că a fost mutilată de un medic din Beiuș, care i-a operat sânii. La două săptămâni după intervenția chirurgicală, pacienta a ajuns la spital cu dureri insuportabile, provocate de infectarea rănii.

autor
Alexandra Clej

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Pacienta din Satu Mare susține că a fost internată pe 18 august în spitalul din Beiuș, unde a avut loc și intervenția chirurgicală. Medicul chirurg, spune ea, ar fi internat-o cu un fals diagnostic pentru a-i face operația la sâni. Astfel, intervenția era decontată de casa de asigurări de sănătate. Trei zile mai târziu a fost externată, dar după aproape două săptămâni ar fi început să aibă dureri.

Femeia a ajuns la de urgență la spitalul din Satu Mare cu infecție la sâni.

Acum, femeia a depus plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare și la Colegiul Medicilor.

Citește și
Medicul ortoped Gheorghe Burnei
Medicul Gheorghe Burnei, acuzat de malpraxis, trebuie să plătească daune morale de peste 200.000 de euro unei paciente

Pe de altă parte, medicul acuzat de malpraxis susține că nu a fost o intervenție estetică la sâni, ci că a fost operată pentru o problemă medicală. Și reprezentanții spitalului din Beiuș au anunțat că vor face verificări.

Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”

Sursa: Pro TV

Etichete: Satu Mare, operatie, malpraxis,

Dată publicare: 22-09-2025 17:09

Articol recomandat de sport.ro
Dezvăluire în Franța cu câteva ore înaintea galei: cine ar fi câștigat Balonul de Aur 2025
Dezvăluire în Franța cu câteva ore înaintea galei: cine ar fi câștigat Balonul de Aur 2025
Citește și...
Familia unei femei care a murit după ce a născut la un spital din București așteaptă de 16 ani să i se facă dreptate
Stiri Sociale
Familia unei femei care a murit după ce a născut la un spital din București așteaptă de 16 ani să i se facă dreptate

O familie din București așteaptă de 16 ani ca justiția să tranșeze un posibil caz de malpraxis petrecut la Spitalul Sfântul Pantelimon. Acolo, o femeie de 30 de ani a murit la câteva zile după ce a dat naștere unei fetițe.

Medicul Gheorghe Burnei, acuzat de malpraxis, trebuie să plătească daune morale de peste 200.000 de euro unei paciente
Stiri actuale
Medicul Gheorghe Burnei, acuzat de malpraxis, trebuie să plătească daune morale de peste 200.000 de euro unei paciente

Decizie importantă a Tribunalului București într-un dosar de malpraxis medical. Medicul ortoped Gheorghe Burnei a fost obligat de judecători, împreună cu Spitalul Marie Curie, să îi plătească unei paciente peste un sfert de milion de euro despăgubiri.

Descinderi la INML. Membrii unei comisii ar fi favorizat un medic acuzat de malpraxis
Stiri actuale
Descinderi la INML. Membrii unei comisii ar fi favorizat un medic acuzat de malpraxis

Poliţiştii din Dâmboviţa au făcut, luni, percheziţii în Capitală, la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML), într-un dosar în care anchetatorii suspectează că membrii unei comisii au favorizat un medic acuzat de malpraxis.

În România, legea malpraxis nu funcționează. Autoritățile se chinuie de aproape 2 ani să o schimbe
Stiri Sanatate
În România, legea malpraxis nu funcționează. Autoritățile se chinuie de aproape 2 ani să o schimbe

Consiliul superior de medicină legală vine cu o serie de precizări legate de expertiză medico-legală, în cazul pacientului mort la spitalul Sfântul Pantelimon.

Reacția medicilor legişti după ce CMR a cerut introducerea opiniei unui expert medical în anchetele de malpraxis
Stiri actuale
Reacția medicilor legişti după ce CMR a cerut introducerea opiniei unui expert medical în anchetele de malpraxis

Reţeaua de Medicină Legală a reacţionat, duminică, după ce Colegiul Medicilor din România a cerut introducerea opiniei unui expert medical independent în anchetele de malpraxis.

Recomandări
Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”
Interviurile Stirileprotv.ro
Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”

Regizorul și scenaristul Cristian Mungiu a vorbit într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro despre cel mai nou film la care a lucrat, Jaful secolului, regizat de Teodora Ana Mihai.

Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală și mai județe după ce mai multe școli și spitale au primit mesaje de amenințare cu un conținut șocant. 

Kremlinul spune că NATO „alimentează tensiunile” prin acuzații „nefondate” privind încălcări aeriene
Stiri externe
Kremlinul spune că NATO „alimentează tensiunile” prin acuzații „nefondate” privind încălcări aeriene

Kremlinul a acuzat luni statele membre NATO că agravează tensiunile lor prin acuzațiile lor „nefondate” potrivit cărora Rusia le-a încălcat anumite spaţii aeriene, a declarat Dmitri Peskov.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Septembrie 2025

48:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28