O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare

O femeie în vârstă de 55 de ani din Satu Mare susține că a fost mutilată de un medic din Beiuș, care i-a operat sânii. La două săptămâni după intervenția chirurgicală, pacienta a ajuns la spital cu dureri insuportabile, provocate de infectarea rănii.

Pacienta din Satu Mare susține că a fost internată pe 18 august în spitalul din Beiuș, unde a avut loc și intervenția chirurgicală. Medicul chirurg, spune ea, ar fi internat-o cu un fals diagnostic pentru a-i face operația la sâni. Astfel, intervenția era decontată de casa de asigurări de sănătate. Trei zile mai târziu a fost externată, dar după aproape două săptămâni ar fi început să aibă dureri.

Femeia a ajuns la de urgență la spitalul din Satu Mare cu infecție la sâni.

Acum, femeia a depus plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare și la Colegiul Medicilor.

Pe de altă parte, medicul acuzat de malpraxis susține că nu a fost o intervenție estetică la sâni, ci că a fost operată pentru o problemă medicală. Și reprezentanții spitalului din Beiuș au anunțat că vor face verificări.

