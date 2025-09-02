Gordon Ramsay a fost operat pentru cancer de piele. „Vă rog să nu uitaţi să vă daţi cu cremă de protecţie solară”

02-09-2025 | 07:36
Gordon Ramsay
Maestrul bucătar britanic Gordon Ramsey, devenit în ultimii ani şi o personalitate TV, a anunţat că a urmat un tratament împotriva cancerului de piele şi le-a mulţumit cu această ocazie "incredibililor" angajaţi din sectorul medical pentru eforturile lor.

Anca Ungureanu

Gordon Ramsay, în vârstă de 58 de ani, a declarat într-un mesaj pe Instagram că a fost operat de carcinom bazocelular, o formă de cancer de piele de tip non-melanom.

Starul reality-show-ului "Hell's Kitchen" a declarat: "Sunt recunoscător şi apreciez foarte mult echipa incredibilă de la The Skin Associates, precum şi rapiditatea cu care ei au acţionat pentru a îndepărta acest carcinom bazocelular. Vă mulţumesc".

"Vă rog să nu uitaţi să vă daţi cu cremă de protecţie solară în acest weekend. Vă promit că nu este vorba despre un lifting facial. Aş avea nevoie de o rambursare", a adăugat el.

Gordon Ramsay a primit mesaje de susţinere de la prieteni celebri, printre care şi judecătorul Robert Rinder, starul unei emisiuni TV pe teme judiciare, care a publicat un emoji în formă de inimă.

Organizaţia de caritate Cancer Research UK a reacţionat la rândul ei prin următorul mesaj: "Ne bucurăm să auzim că acum eşti bine, Gordon, şi îţi mulţumim că ai sensibilizat oamenii cu privire la importanţa protecţiei împotriva razelor solare. Căutaţi umbra, acoperiţi-vă pielea şi aplicaţi regulat şi generos cremă de protecţie solară".

Potrivit reprezentanţilor Sistemului Naţional de Sănătate (NHS) din Regatul Unit, carcinomul bazocelular este o formă de cancer de piele de tip non-melanom, care apare în stratul superior al pielii şi este cauzat, în principal, de radiaţiile ultraviolete provenite de la Soare şi de la dispozitivele artificiale pentru bronzat.

NHS afirmă că principalul simptom al afecţiunii este o excrescenţă sau o pată neobişnuită pe piele, care poate varia ca mărime şi aspect, apărând cel mai frecvent în zone precum capul, gâtul şi umerii, spatele, mâinile şi partea inferioară a picioarelor.

Gordon Ramsay este cunoscut, de asemenea, în calitate de prezentator al emisiunii "Ramsay's Kitchen Nightmares" şi pentru apariţiile sale în serialul ITV "Gordon, Gino And Fred", în care călătoreşte împreună cu colegul său bucătar Gino D'Acampo şi cu Fred Siriex, un maître d'hôtel devenit celebru datorită emisiunii de televiziune "First Dates".

Maestrul bucătar britanic conduce, de asemenea, Gordon Ramsay Restaurants, un lanţ de restaurante ale cărui localuri au primit în total 17 stele Michelin şi se mândresc în prezent cu opt astfel de stele.

Gordon Ramsay are şase copii cu soţia sa, Tana, printre care şi Tilly, care şi-a construit propria carieră ca prezentatoare TV şi a participat la cel de-al 19-lea sezon al emisiunii "Strictly Come Dancing" în 2021.

Sursa: Agerpres

