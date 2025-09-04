Băiatul din Sibiu rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă se află în comă profundă: „Prognosticul este unul rezervat”

Băiatul care a căzut marți seara de pe trotineta electrică în municipiul Sibiu a fost operat și este internat la Reanimare, în stare de comă profundă, a declarat purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Județean de Urgență, Cristina Bălău.

"Băiatul în vârstă de 13 ani a fost operat de urgenţă în cursul nopţii (de marţi spre miercuri n.r.). La acest moment se află la Reanimare, în stare gravă, iar prognosticul medicilor este unul rezervat", a explicat Cristina Bălău.

Băiatul a căzut marţi seara de pe o trotinetă electrică, pe o stradă din apropierea mall-ului din municipiul Sibiu, potrivit Poliţiei. Anchetatorii au stabilit, din primele cercetări, că minorul, domiciliat în localitatea Porumbacude Jos, s-a dezechilibrat în timp ce conducea trotineta electrică, a pierdut controlul direcţiei şi a căzut pe carosabil.

Echipajul cu medic solicitat la faţa locului a găsit băiatul cu traumatism cranio-cerebral grav şi multiple excoriaţii la nivelul membrelor şi toracelui. Iniţial, copilul a fost transportat la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu, după care a fost transferat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, la Neurochirurgie.

Avertismentul poliției

Poliţiştii îi îndeamnă pe părinţi la responsabilitate atunci când le permit celor mici să utilizeze trotinete şi amintesc că trotinetele electrice care nu depăşesc viteza de 25 de kilometri pe oră pot fi folosite pe drumurile publice doar de către persoanele cu vârste de peste 14 ani, iar cei cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani sunt obligaţi să poarte cască de protecţie.

În contextul în care se constată un număr tot mai mare de accidente în care sunt implicaţi minori care circulă pe trotinete, poliţiştii fac apel la responsabilitate din partea părinţilor, pentru evitarea incidentelor în trafic.

Trotinetele electrice pot circula doar pe pista pentru biciclete, acolo unde există, iar în lipsa acesteia doar pe drumuri cu limită de cel mult 50 km/h.

Regulile de circulaţie stabilesc, de asemenea, că pe trotuar este interzisă circulaţia pentru trotinetele electrice, pe aceste vehicule se poate urca doar cel care le conduce, fără pasageri, pe timp de noapte trebuie să aibă funcţionale lumini şi elemente reflectorizante.

