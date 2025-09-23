Un bărbat din Rusia cu o tumoare gigant a fost operat cu succes. Era ca și cum ar fi avut al doilea cap

Un bărbat din Rusia, cu o tumoare gigant care îl făcea să pară ca și când ar fi avut al doilea cap, a fost operat cu succes. Peste 10 ani, pacientul a crezut că „va trece de la sine”.

Timp de mai bine de un deceniu, bărbatul a încercat fără succes diverse remedii casnice, în speranța că aceasta „va dispărea de la sine”. Bărbatul în vârstă de 65 de ani, locuitor al orașului Kirov, a trăit cu această tumoare în continuă creștere, care îi apăsa baza gâtului, timp de 16 ani, arată publicația New York Post.

Medicii de la Spitalul Clinic Regional din Kirov au fost „uimiți” când pacientul le-a explicat că a încercat să trateze tumora cu unguente simple, fără niciun rezultat.

„De obicei, o astfel de tumoare crește încet și dureros, așa că mulți pacienți amână vizita la un specialist, sperând că formațiunea va dispărea de la sine”, a declarat Igor Popyrin, șeful secției de chirurgie a spitalului, pentru publicația locală Izvestia, arată sursa citată.

Tumora a fost identificată ca fiind un lipom benign, o umflătură grasă care crește de obicei între piele și un strat de mușchi.

Lipomele rămân de obicei moi și cresc între 2,5 și 5 cm, dar pot continua să crească și chiar să se extindă în spirală în unele cazuri.

„Dacă lipomul crește, atunci niciun unguent sau remediu popular nu va ajuta. Singurul tratament eficient este îndepărtarea chirurgicală”, a declarat medicul Igor Popyrin pentru publicație.

Totuși tumora gigant a bărbatului rus era mult mai periculoasă decât majoritatea, din cauza localizării sale în apropierea unor grupuri de vase de sânge și nervi importanți, și anume plexul cervical, care se conectează la măduva spinării.

Astfel, operația a necesitat o precizie aproape perfectă.

Medicii au încercat să traseze o linie pentru a estima unde ar trebui să se afle gâtul bărbatului ascuns de tumoră. Acesta a trebuit să stea întins pe o parte pe durata întregii proceduri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













