O turistă a fost deportată din Maroc după ce Ryanair nu a lăsat-o să-și recupereze pașaportul uitat în avion

O turistă britanică a fost obligată să se întoarcă în Marea Britanie după ce și-a uitat pașaportul într-o aeronavă Ryanair, iar polițiștii de frontieră nu au lăsat-o să intre în Maroc.

Rebecca McCurry tocmai ajunsese în Marrakech împreună cu trei prieteni când și-a dat seama că își uitase pașaportul la bordul aeronavei. Deși tânăra de 22 de ani și-a dat seama de greșeală în „cinci minute” de la coborârea din avion, susține că nu i s-a permis să se întoarcă să-l recupereze.

Personalul Ryanair i-ar fi spus că au "verificat avionul", dar nu au găsit nimic. Cu toate acestea, compania aeriană a recunoscut ulterior, într-o declarație oficială, că pasagerul „și-a pierdut pașaportul la bord”. Rebecca este convinsă că nu s-a făcut o căutare temeinică, întrucât pașaportul a fost găsit exact în locul în care îl lăsase în zborul de întoarcere, relatează publicația The Standard UK.

Tânăra a leșinat în timpul controlului

Tânăra, care suferă de dureri cronice, afirmă că a fost atât de stresată în timpul interogatoriului de către polițiștii de frontieră „intimidanți”, încât a leșinat de mai multe ori. Spune că polițiștii au râs de ea și i-au spus că ar putea aștepta chiar și cinci zile pentru un zbor de deportare către Edinburgh – deși avionul cu care sosise se afla încă pe pista aeroportului.

După trei ore de interogatoriu, Rebecca susține că a fost lăsată să-și aștepte soarta într-un restaurant tip fast-food.

Tânăra a fost trimisă înapoi în UK

Rebecca a fost în cele din urmă deportată pe Aeroportul din Manchester, după o experiență traumatizantă de 11 ore, iar tatăl ei, Brian, a condus șase ore pentru a veni să o recupereze.

Turista afirmă că i-a luat încă o lună, după incidentul din iulie, ca să își recupereze pașaportul, lucru pe care l-a reușit abia în august. Tânăra, care lucrează ca bonă, a decis să-și facă publică povestea pentru a-i avertiza pe ceilalți să-și țină pașaportul mereu la îndemână, deoarece s-ar putea să nu li se permită să se întoarcă la bordul avionului pentru a-l recupera.

Ea a declarat: „Imediat ce am coborât din avion, mi-am dat seama că mi-am lăsat pașaportul pe scaun. E clar că e responsabilitatea mea să am grijă de el. Dar am fost despărțită de el doar cinci minute înainte să-mi dau seama. Am spus unui membru al personalului aeroportului, care mi-a spus că nu e o problemă și că va informa echipajul Ryanair. Am spus că sunt dispusă să mă întorc singură să-l iau, dar nu m-au lăsat să urc înapoi în avion. Cu cât trecea timpul, cu atât începeam să mă panichez. Apoi a venit cineva de la Ryanair și a spus că au căutat peste tot în avion, dar nu era acolo. Am știut imediat că e imposibil. Am fost dusă la interogatoriu de patru polițiști bărbați. Nu au fost deloc amabili. M-au intimidat, au râs de mine. Îmi tot spuneau ‘fetițo’. Mi-au spus că urmează să fiu deportată, dar că s-ar putea să nu existe un alt zbor către Edinburgh decât peste cinci zile. Nu înțelegeam, pentru că avionul cu care venisem – și care trebuia să plece înapoi la Edinburgh – era încă pe pistă, după aproape două ore.”

Rebecca, care suferă de dureri cronice, a declarat că stresul i-a provocat spasme musculare și pierderi de cunoștință. „Am leșinat de mai multe ori din cauza stresului și durerii. Cum arăt ca o persoană sănătoasă, cred că nu m-au crezut – sau pur și simplu nu le-a păsat. A fost terifiant. Nu m-am simțit ca o ființă umană. A fost pur și simplu o nebunie”, a povestit fata îngrozită.

Din fericire, Rebecca cunoștea pe cineva care se întorcea cu același zbor spre Edinburgh, iar acea persoană a reușit să recupereze pașaportul de pe avion.

Un purtător de cuvânt al Ryanair a declarat: „Această pasageră și-a pierdut pașaportul la bordul zborului de la Edinburgh la Marrakech pe 31 iulie și, ulterior, i s-a refuzat intrarea în Maroc. La solicitarea autorităților din Marrakech, Ryanair a reprogramat pasagera pe următorul zbor disponibil către Regatul Unit, în aceeași zi. Toți pasagerii care călătoresc cu Ryanair trebuie să dețină documentele de călătorie necesare pentru țara de destinație, conform cerințelor impuse de acea țară. În acest caz, pasagera trebuia să prezinte pașaportul la sosirea pe Aeroportul din Marrakech, ceea ce nu a făcut, iar refuzul intrării a fost corect. Ryanair predă toate obiectele pierdute către biroul de obiecte pierdute al fiecărui aeroport. După ce echipajul a găsit pașaportul, acesta a fost predat la biroul de obiecte pierdute din Aeroportul Edinburgh.”

