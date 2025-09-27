Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea unei unităţi militare din Iași. Doi oameni se aflau la bord

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază la Iaşi, cele două persoane aflate la bord fiind găsite conştiente de către echipajele de salvare sosite la faţa locului.

Incidentul s-a petrecut în apropierea unei unităţi militare, potrivit News.ro.

La faţa locului au fost trimise, în regim de urgenţă, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat şi două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi.

Cele două persoane aflate la bordul avionului de mici dimensiuni au fost găsite conştiente şi sunt evaluate medical de către echipajele aflate la faţa locului.

Autorităţile afirmă că urmează a fi stabilită cauza prăbuşirii accidentului.

