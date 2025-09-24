Incident în Marea Baltică: Un avion rusesc a survolat o fregată germană, anunță Berlinul

24-09-2025 | 18:56
avion rusesc
Shutterstock

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat miercuri în faţa Bundestagului (camera inferioară a parlamentului german), că un avion de vânătoare rusesc a survolat recent o fregată germană în Marea Baltică. 

autor
Vlad Dobrea

Vorbind în parlament la o dezbatere despre bugetul pe 2026, Pistorius a afirmat că recent "drone şi avioane de vânătoare ruseşti au pătruns adânc în spaţiul aerian polonez şi eston şi au survolat o fregată germană în Marea Baltică", fără a oferi detalii despre momentul când a avut loc acest ultim incident.

Preşedintele rus Vladimir "Putin vrea să provoace statele membre NATO şi să identifice, să expună şi să exploateze presupuse puncte slabe ale alianţei NATO", crede ministrul german, reafirmând că răspunsul aliaţilor trebuie să fie ferm şi unit, dar şi reţinut.

Rusia a denunţat miercuri mai devreme "isteria" europenilor care o acuză tot mai des de încălcarea spaţiului lor aerian de avioane sau drone ruseşti, acuzaţii care conform purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, sunt "nefondate şi nesusţinute de probe".

În urmă cu două săptămâni, circa 20 de drone au pătruns în spaţiul aerian polonez. Polonia şi aliaţi din NATO care au avioane de luptă desfăşurate în această ţară au doborât mai multe dintre aceste drone cu rachete lansate de avioane F-16 şi F-35.

fake news macron
Fals inventat de AI, răspândit masiv de oponenții lui Macron: Nepotul președintelui Franței, arestat în Burkina Faso

În timp ce responsabili polonezi, ucraineni şi occidentali au acuzat o provocare deliberată din partea Rusiei, aceasta a negat orice intenţie de a-şi trimite dronele dincolo de graniţele Ucrainei în timpul atacului efectuat în noaptea de 9 spre 10 septembrie asupra unor ţinte în această ţară, menţionând că dronele pătrunse în Polonia aveau o rază de acţiune de numai aproximativ 700 de kilometri.

Ulterior, vineri, trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat în spaţiul aerian al Estoniei, potrivit NATO şi guvernului acestei ţări, care au acuzat Rusia de o "provocare fără precedent". Rusia neagă intrarea acelor avioane în spaţiul aerian al Estoniei, afirmând că ele se îndreptau către exclava rusă Kaliningrad urmând culoarul de zbor stabilit în spaţiul aerian internaţional şi fără a fi pătruns în spaţiul aerian eston.

Într-un alt incident, Danemarca a închis luni aeroportul din Copenhaga în urma apariţiei unor drone de origine necunoscută.

Sursa: News.ro

germania, avion rusesc, marea baltica, fregata

Dată publicare: 24-09-2025 18:56

Un fake news inventat de Inteligența Artificială, potrivit căruia nepotul lui Emmanuel Macron ar fi fost arestat în Burkina Faso, cu milioane de euro în două valize aflate în posesia sa, este distribuit masiv de oponenții președintelui Franței.

 

