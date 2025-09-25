Franța spune că poate construi singură avionul de luptă care va înlocui Eurofighter, dacă negocierile cu Berlinul eșuează

Franța susține că poate construi singură un avion de luptă de nouă generație, dacă negocierile cu Germania privind programul comun FCAS nu duc la un acord.

Oficialii francezi spun că experiența și capacitățile Dassault Aviation permit realizarea proiectului chiar și fără partenerii germani, deși cu sprijinul unui ecosistem european de subcontractori, notează Politico.

Între Paris și Berlin există tensiuni tot mai mari, iar Germania analizează deja opțiuni alternative, cum ar fi cooperarea cu Suedia sau Marea Britanie. Această deschidere arată că niciuna dintre părți nu este dispusă să rămână în program cu orice preț.

Problema centrală acestei asocieri este reprezentată de controlul asupra proiectului. Dassault Aviation cere mai multă putere de decizie în dezvoltarea avionului NGF, avertizând că actuala structură de management riscă să provoace întârzieri. Franța consideră că orice amânare este inacceptabilă, având în vedere că avionul este parte a măsurilor sale de descurajare nucleare.

2040, termenul limită pentru noul avion de vânătoare

Termenul limită stabilit este anul 2040, când noul avion trebuie să înlocuiască Rafale și Eurofighter. Oficialii francezi au subliniat că această dată este „nenegociabilă”, iar modificările de calendar ar afecta securitatea strategică a țării.

O altă divergență importantă privește caracteristicile tehnice ale aeronavei. Franța dorește un avion de 15 tone, suficient de ușor pentru a opera pe portavioane, în timp ce Germania preferă o variantă mai grea, de 18 tone, destinată supremației aeriene.

În paralel, există și incertitudini politice. Schimbarea ministrului francez al apărării complică negocierile, în condițiile în care fostul ministru Sébastien Lecornu era considerat la Berlin un interlocutor capabil să apropie medieze între Dassault și Airbus.

Pentru a evita un blocaj, Franța a sugerat o posibilă redistribuire a responsabilităților în cadrul proiectului: să primească o pondere mai mare pe pilonul NGF, iar Germania și Spania să fie avantajate pe alte componente. Totuși, diferențele de viziune și de interese continuă să pună sub semnul întrebării viitorul programului FCAS.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













