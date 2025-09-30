Un bărbat și-a amintit în avion că a lăsat aragazul aprins acasă în China. Cum a evitat echipajul un dezastru
Un bărbat din China, care a uitat aragazul deschis acasă, și-a amintit abia când se afla deja într-un avion.
Pasagerul se afla la bordul unui zbor Spring Airlines din Shanghai spre Singapore și a cerut ajutorul membrilor echipajului în timpul zborului, a relatat recent publicația Shanghai Xinmin Evening News, potrivit South China Morning Post.
Wang a povestit că, înainte de a pleca de acasă, a uitat să stingă aragazul. Când și-a dat seama, trecuseră deja trei ore de la plecare.
După ce a fost informat despre situație, căpitanul aeronavei a notat adresa de domiciliu a lui Wang, datele de contact ale administrației blocului și parola de la încuietoarea inteligentă a ușii.
Aceste informații au fost transmise echipei de la sol, care a contactat compania de administrare a imobilului, care a trimis pe cineva să verifice apartamentul lui Wang.
În apartament au fost găsite câteva ouă arse, oala uscată pe foc și bucătăria plină de fum gros.