Un bărbat și-a amintit în avion că a lăsat aragazul aprins acasă în China. Cum a evitat echipajul un dezastru

30-09-2025 | 11:12
Un bărbat din China, care a uitat aragazul deschis acasă, și-a amintit abia când se afla deja într-un avion.

Pasagerul se afla la bordul unui zbor Spring Airlines din Shanghai spre Singapore și a cerut ajutorul membrilor echipajului în timpul zborului, a relatat recent publicația Shanghai Xinmin Evening News, potrivit South China Morning Post.

Wang a povestit că, înainte de a pleca de acasă, a uitat să stingă aragazul. Când și-a dat seama, trecuseră deja trei ore de la plecare.

După ce a fost informat despre situație, căpitanul aeronavei a notat adresa de domiciliu a lui Wang, datele de contact ale administrației blocului și parola de la încuietoarea inteligentă a ușii.

Aceste informații au fost transmise echipei de la sol, care a contactat compania de administrare a imobilului, care a trimis pe cineva să verifice apartamentul lui Wang.

În apartament au fost găsite câteva ouă arse, oala uscată pe foc și bucătăria plină de fum gros. 

Sursa: South China Morning Post

