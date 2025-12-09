Un adolescent din Germania și-a pierdut o mână după ce a aprins artificii la o petrecere. Un alt tânăr a fost rănit ușor

Un adolescent de 17 ani și-a pierdut mâna dreaptă în timp ce încerca să aprindă o baterie de artificii la o petrecere din nord-vestul Germaniei. Incidentul riscă să reaprindă dezbaterea anuală despre interzicerea artificiilor private de Revelion.

Potrivit autorităților, adolescentul manevra artificii neautorizate pentru vânzarea către persoane fizice, relatează Yahoo News.

El a fost transportat de urgență la spital după ce artificiul i-a explodat în mână, iar un alt băiat de 17 ani, prezent la aceeași petrecere în orașul Lingen, aproape de granița cu Olanda, a suferit răni minore.

În fiecare an, sărbătorile de Revelion din Germania sunt marcate de accidente, pagube materiale și chiar decese provocate de artificii, care pot fi achiziționate legal pentru uz privat în zilele premergătoare datei de 31 decembrie.

Deși Revelionul trecut a fost, în mare parte, pașnic, cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața în accidente cu artificii, iar poliția a efectuat sute de arestări în întreaga țară.

