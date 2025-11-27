Polițiștii din Prahova au descoperit tone de artificii și pocnitori acasă la un bărbat. Individul a fost reținut

În preajma sărbătorilor, înfloresc afacerile ilegale cu materiale pirotehnice. Un bărbat din Prahova a fost deja reținut de polițiști, după ce oamenii legii au găsit, pe o proprietate a acestuia, aproape trei tone de artificii și pocnitori.

Agenții l-au surprins chiar atunci când descărca dintr-o camionetă marfa pentru care nu avea acte.

Acasă la el au mai fost găsite încă o sută de kilograme de materiale similare.

Anchetatorii au făcut apoi mai multe percheziții.

Au descoperit, în total, cinci tone de obiecte pirotehnice deținute ilegal. Încă patru suspecți sunt acum audiați.

Legea privind regimul materiilor explozive s-a înăsprit în această vară.

Oamenii nu mai pot cumpăra decât artificii cu risc scăzut, cum ar fi pocnitorile, bețișoarele bengale sau jerbele. Și asta doar dacă au împlinit 16 ani.

