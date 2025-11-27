Polițiștii din Prahova au descoperit tone de artificii și pocnitori acasă la un bărbat. Individul a fost reținut

Stiri actuale
27-11-2025 | 17:40
×
Codul embed a fost copiat

În preajma sărbătorilor, înfloresc afacerile ilegale cu materiale pirotehnice. Un bărbat din Prahova a fost deja reținut de polițiști, după ce oamenii legii au găsit, pe o proprietate a acestuia, aproape trei tone de artificii și pocnitori.

autor
Marilena Iordache

Agenții l-au surprins chiar atunci când descărca dintr-o camionetă marfa pentru care nu avea acte.

Acasă la el au mai fost găsite încă o sută de kilograme de materiale similare.

Anchetatorii au făcut apoi mai multe percheziții.

Au descoperit, în total, cinci tone de obiecte pirotehnice deținute ilegal. Încă patru suspecți sunt acum audiați.

Citește și
Autorități California
Șapte persoane de negăsit, după explozia unui depozit de artificii din California. Ce spun autoritățile

Legea privind regimul materiilor explozive s-a înăsprit în această vară.

Oamenii nu mai pot cumpăra decât artificii cu risc scăzut, cum ar fi pocnitorile, bețișoarele bengale sau jerbele. Și asta doar dacă au împlinit 16 ani.

Cel puţin 44 de morţi şi 279 de dispăruţi în incendiul uriaş din Hong Kong. Pompierii încearcă să stingă flăcările

Sursa: Pro TV

Etichete: prahova, artificii, Polițiști,

Dată publicare: 27-11-2025 17:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Polițiști loviți cu artificii, pietre și zeci de arestări la demonstrațiile antimigrație din Dublin. Hotel luat cu asalt
Stiri externe
Polițiști loviți cu artificii, pietre și zeci de arestări la demonstrațiile antimigrație din Dublin. Hotel luat cu asalt

O confruntare de câteva ore cu poliția irlandeză a dus la arestarea a 23 de persoane, în noaptea de miercuri spre joi. Polițiștii au fost atacați cu artificii și pietre.

Șapte persoane de negăsit, după explozia unui depozit de artificii din California. Ce spun autoritățile
Stiri externe
Șapte persoane de negăsit, după explozia unui depozit de artificii din California. Ce spun autoritățile

Șapte persoane au fost date dispărute miercuri în California, la o zi după explozia unui depozit de artificii, care a făcut doi răniți și a declanșat un incendiu într-o regiune rurală, potrivit autorităților, informează AFP.

Recomandări
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”
Stiri actuale
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”

Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru proiectul care crește la 65 de ani vârsta de pensionare și taie din pensiile judecătorilor și ale procurorilor.

Sorin Grindeanu: Poziţia PSD e fermă, fără tăieri de salarii. Nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie
Stiri Politice
Sorin Grindeanu: Poziţia PSD e fermă, fără tăieri de salarii. Nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul nu va susține tăieri de salarii și respinge ideea că discuțiile amânate din coaliție ar avea legătură cu alegerile parțiale din 7 decembrie.

Sorin Oprescu, de neextrădat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea de extrădare. Motivul invocat
Stiri actuale
Sorin Oprescu, de neextrădat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea de extrădare. Motivul invocat

Curtea de Apel din Salonic a respins cererea de extrădare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de procurorii eleni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Noiembrie 2025

48:19

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28