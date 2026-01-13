Cascada Toplița, transformată într-un mic regat de gheață de gerul năprasnic. VIDEO

13-01-2026 | 17:49
Fenomen fantastic, în Harghita. Cascada Toplița, vestită pentru apa termală, s-a tranformat în aceste zile geroase, într-un mic regat de gheață.

La temperaturi care au scăzut și la minus 16 grade pe timpul nopții, șuvoaiele de apă s-au transformat în țurțuri uriași.

Cei care au avut ocazia să viziteze locul au surprins imagini uimitoare. Cascada Toplița se află sub un izvor cald de apă termală, care atinge temperaturi de 27 de grade Celsius.

Cătălin Măruță: „Am crescut ușor, cu greșeli, cu controverse. Toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit”

