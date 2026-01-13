Demisie de Crăciun, revocare în ianuarie: Guvernul finalizează plecarea ministrului Educației. Bolojan - interimar

Prim-ministrul va prelua interimatul la conducerea ministerului.

Reamintim că Daniel David a anunțat că și-a depus demisia pe 22 decembrie.

”Am vrut să fie o plecare amiabilă”, a transmis Daniel David.

El a explicat, într-un lung mesaj, că a decis să demisioneze pentru că sistemul de educaţie nu mai este într-un pericol iminent, iar România a scăpat de ameninţarea suspendării fondurilor europene şi a venit momentul să se întoarcă la profesia sa de psiholog.

De ce a demisionat ministrul Daniel David

Daniel David a confirmat demisia printr-un mesaj postat pe blogul său.

„Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră”, a transmis Daniel David.

Acesta a precizat că a fost o onoare să ocupe funcţia ca specialist/tehnocrat susţinut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate – 23 decembrie 2024 – 23 iunie 2025 şi 23 iunie 2025 – 22 decembrie 2025.

”Le mulţumesc preşedintelui ţării Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine amândoi sunt oameni cinstiţi şi dedicaţi binelui ţării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună. Fără să fiu un om politic, am acceptat mandatul de ministru al Educaţiei şi Cercetării cu convingerea că, într-un moment dificil pentru ţara noastră, datoria faţă de binele public trebuie să prevaleze asupra oricărei comodităţi personale sau profesionale. Am încercat, pe durata acestui mandat, să îmi exercit funcţia cu rigoare, onestitate şi respect faţă de oameni şi de instituţiile statului, făcând ce mi-a stat în putere potrivit raţiunii şi binelui comun. Astăzi, consider că această datorie a fost împlinită. Nu mi-am ales aceste timpuri, nici problemele acestor timpuri, doar felul în care să le înfrunt”, a mai transmis Daniel David.

Potrivit acestuia, reformele iniţiate pot continua fără prezenţa sa în această funcţie.

”Mandatele sunt, prin natura lor, limitate, iar instituţiile trebuie să rămână funcţionale dincolo de oamenii care le servesc temporar. Da, acest an a fost greu, pentru că am ales să rămân când ar fi fost mai simplu să plec! Am ţinut traiectoria corectă când presiunea era mare şi am ales responsabilitatea în locul abandonului, iar peste ani cred că asta va conta pentru educaţia şi ştiinţa ţării”, a mai transmis ministrul demisionar al Educaţiei.

El îşi explică gestul şi precizează că decizia retragerii din funcţie este definitivă.

”Motivaţia retragerii mele prin demisie este simplă şi nu trebuie construite motivaţii ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcţia de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 şi în 23 iunie 2025), pentru a ajuta ţara şi sistemul nostru de educaţie-cercetare în situaţiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă”, a mai scris ministrul Demisionar în mesajul public transmis luni seară.

Potrivit lui David, criza politică s-a încheiat şi era pregătit în iunie 2025 să revină la Cluj-Napoca.

”Dar angajamentul Coaliţiei pentru Raportul QX şi nevoia de a ajuta în perioada de criză fiscal-bugetară – când ţara era la risc de incapacitate de plată, cu impact negativ şi asupra sistemului nostru de educaţie-cercetare – m-au determinat să mă angajez temporar, aşa cum i-am spus de atunci premierului, pentru un al doilea mandat. Acum, aşa cum arată evaluările internaţionale – S&P-iulie, Fitch-august, Moody’s-septembrie şi Comisia Europeană în 25 noiembrie 2025 –, ţara s-a stabilizat, iar pentru sistemul de educaţie-cercetare marile reforme derivate din Raportul QX sunt (1) adoptate, (2) în curs de adoptare şi/sau (3) problematizate public (fără a mai putea fi ignorate)”, arată Daniel David.

Acesta susţine că, după ce şcoala a început, iar în 25 noiembrie 2025 Comisia Europeană a dat undă verde ţării cu referire la deficitul bugetar şi fondurile europene, i-a transmis premierului că şi-a onorat promisiunea şi că trebuie să pregătească tranziţia la un alt ministru.

”Aşa cum am mai declarat, plecarea ministrului care conduce sistemul de educaţie-cercetare, unul dintre cele mai mari sisteme bugetare ale ţării, ar fi putut pune la risc evaluările internaţionale ale ţării, unde stabilitatea guvernamentală contează. Premierul a fost de acord să reluăm discuţia în decembrie, dar, odată ce am văzut că în 12 decembrie 2025 Comisia Europeană a reconfirmat că România a intrat pe o traiectorie bună, iar fondurile europene nu vor fi blocate, decizia mea de a mă retrage a rămas de data aceasta finală. Oricum, ca urmare a respectului pentru dezbaterile publice şi pentru cei implicaţi, am amânat decizia faţă de programa la limba şi literatura română, astfel că noului ministru îi va rămâne de adoptat programa”, afirmă Daniel David.

El susţine că, dacă ar mai rămâne în funcţie, va trece o linie dincolo de care reconectarea cu profesia sa – cea de psiholog - ar avea de suferit.

”Cinstit este ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra – aşa cum am convenit cu premierul de când am acceptat al doilea mandat. Am ajuns să înţeleg mai bine şi să apreciez rolul factorului politic, dar alegerea mea este acum cea profesională! Aceasta este vocaţia mea în care pot oferi, pe termen lung, valoare adăugată ţării mele. Rămân aşadar angajat pentru o Românie modernă prin educaţie şi ştiinţă, iar dacă vor mai fi situaţii de criză pentru ţară, factorul politic ştie unde sunt şi nu voi ezita să ajut, dacă voi avea aceste competenţe”, susţine ministrul demisionar.

Acesta anunţă, de asemenea, că a decis să demisioneze într-un moment în care ţara nu mai este în risc, iar sistemul de educaţie-cercetare a trecut de furtuna fiscal-bugetară, fără ca oamenii să-şi piardă posturile sau salariile.

”Nu am avut şansa unui ministeriat pentru vremuri măcar relativ normale. Dar este adevărat că, dacă ar fi fost vremuri normale, nu sunt sigur că aş fi acceptat poziţia de ministru. Am condus „corabia” educaţiei şi cercetării prin furtuna politică (primul mandat) şi fiscal-bugetară (al doilea mandat), fiind permanent expuşi riscului de a ne scufunda politic sau financiar, am întărit-o în această încercare (prin reformele iniţiale) şi am arătat cum ar mai trebui consolidată şi pe ce căi să navigheze (prin Raportul QX) (...) Da, aşa cum am mai afirmat în diverse contexte, anul 2025 este probabil cel mai dificil şi periculos an pentru ţară după Revoluţia din 1989 (de aceea l-am numit „anul Hidrei”). Dacă în prima jumătate a anului 2025, ne-am confruntat cu o criză politică majoră (legată de alegerile prezidenţiale – deci la nivelul celei mai înalte poziţii din stat), în condiţii de austeritate economică, din a doua jumătate a anului 2025, am intrat direct într-o criză fiscal-bugetară, cu risc de blocaj al ţării. Au mai fost ani dificili pentru ţară – atât economic, cât şi politic –, dar în 2025 crizele interne politice şi economice vin puternic combinate, pe fondul unui război la graniţa ţării, al atacurilor hibride asupra ţării şi al unor crize internaţionale legate de reaşezarea arhitecturii ordinii mondiale. Am trecut într-un singur an împreună cu guvernul prin şapte moţiuni de cenzură şi una simplă (pe educaţie), ceea ce susţine indubitabil caracterul special şi periculos al acestui an”, mai arată Daniel David în mesajul public transmis luni seară.

În finalul mesajului Danid le reaminteşte liderilor coaliţiei că şi-au ”Pactul pentru Deceniul Educaţiei-Cercetării (2026-2036)”, chiar dacă nu prin semnătură.

