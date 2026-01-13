Polițiștii l-au identificat pe autorul dublei crimei de la Băile Felix. Cine este: „O persoană deosebit de violentă”

Stiri actuale
13-01-2026 | 17:43
politie

Autorul dublei crime, săvârşite înainte de Anul Nou într-un pavilion părăsit din staţiunea Băile Felix, este un bărbat de 29 de ani, din satul Cordău.

autor
Aura Trif

Chiar el a anunţat poliţia că a găsit două persoane decedate în clădire, a declarat marţi, în conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, procurorul Cristian Ardelean.

Inculpatul a fost reţinut în cursul nopţii de luni spre marţi, pe numele lui fiind formulată o propunere de arestare preventivă.

Potrivit procurorului Cristian Ardelean, cele două victime, persoane fără adăpost, un bărbat şi o femeie de 46 de ani, care se pare că se aflau în concubinaj de circa un an, îşi duceau traiul colectând flacoane de plastic şi sticlă. Cei trei se cunoaşteau şi aveau această îndeletnicire comună. Inculpatul obişnuia să doarmă şi el în clădirea dezafectată.

"În 1 ianuarie 2026, organele de poliţie din cadrul Poliţiei Felix au fost sesizate de o persoană care s-a dovedit a fi tocmai autorul faptelor, care domiciliază în comuna Sânmartin, satul Cordău, cu privire că ar fi găsit două persoane decedate în pavilioanele SCT din Felix, dezafectate, închise, aflate în stare de conservare", a declarat Ardelean.

Citește și
nava
Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!”

Poliţia a efectuat primele cercetări, s-a făcut procesul verbal la faţa locului, s-au identificat cele două cadavre, un bărbat şi o femeie. Pe trupurile lor s-au găsit urme de leziuni, la nivelul capului, în urma autopsiei fiind concluzionat că moartea acestora a fost una violentă şi nu a fost cauzată de îngheţ sau sinucidere.

Procurorii şi poliţiştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale Bihor au ajuns la concluzia că ambele persoane au fost ucise, fiind o infracţiune de omor calificat.

Autorul este cel care a raportat crima

În cauză au fost vizionate înregistrările video de pe foarte multe camere de supraveghere din localitatea Băile Felix. S-a stabilit că cele două victime au fost văzute ultima dată în data de 19 decembrie.

În cursul anchetei, a fost identificat principalul suspect, bărbatul care a şi raportat poliţiei evenimentul în data de 1 ianuarie a.c. Audiat de procurori şi condus la reconstituirea faptelor, inculpatul şi-a recunoscut vina.

În seara zilei de 19 decembrie 2025, conflictul spontan ar fi pornit, pe fondul consumului de alcool în timp ce se aflau în clădirea dezafectată de la dorinţa inculpatului de a avea relaţii sexuale cu femeia. Partenerul acesteia s-ar fi opus, motiv pentru inculpatul l-a lovit cu o bară metalică, găsită la faţa locului, ulterior fiind lovită şi femeia care ar fi vrut să-i despartă. Trei lovituri în zona craniului ar fi dus la decesul bărbatului şi cel puţin o lovitură, în aceeaşi zonă a capului, a suferit femeia.

După bătaie, inculpatul a deposedat femeia de cei 400 de lei pe care îi avea asupra ei, formă de ajutor social, după care s-a culcat lângă ei, până a doua zi când s-a deplasat într-o altă locaţie.

"Se pare că nu a realizat decesul celor doi. A revenit aici în 24 decembrie, unde a înnoptat din nou lângă victime. În noaptea de Revelion, inculpatul ar fi fost internat la spitalul judeţean, iar după ce a revenit din spital, pe 1 ianuarie, ar fi constatat că victimele sunt inerte, nu reacţionează, le-a verificat şi a constatat că aveau leziuni grave în zona capului, motiv pentru care a alertat organele de poliţie. S-a dus personal la poliţie", a precizat Ardelean, adăugând că inculpatului nu i s-a efectuat deocamdată un consult psihiatric. Potrivit informaţiilor prezentate de procuror, decesul celor doi ar fi avut loc înainte de 1 ianuarie, fiind iniţial dificil de stabilit exact ziua în care s-a produs.

Bărbatul era o persoană deosebit de violentă, mai ales sub influenţa alcoolului. A mai fost implicat şi în alte agresiuni fizice, dar nereclamate, fiind condamnat pentru un furt. „El riscă, pentru omor calificat, o pedeapsă de la 15 la 25 de ani sau detenţiune pe viaţă", a mai precizat procurorul Cristian Ardelean. 

Două persoane au fost găsite moarte într-o clădire din Băile Felix. „Nu putem da foarte multe date”

Sursa: Agerpres

Etichete: bihor, crima, politie, baile felix,

Dată publicare: 13-01-2026 17:35

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
NYT: Posibilă crimă de război făcută de Armata SUA în noul ei război. Tactica interzisă pe care americanii ar fi folosit-o
Stiri externe
NYT: Posibilă crimă de război făcută de Armata SUA în noul ei război. Tactica interzisă pe care americanii ar fi folosit-o

Armata americană a folosit în septembrie un avion militar camuflat ca aparat civil în timpul primului său atac împotriva unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, care s-a soldat cu 11 morţi, a dezvăluit luni New York Times (NYT).

Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!”
Stiri externe
Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!”

Un atac cu dronă al Rusiei a vizat nave civile aflate în apropierea porturilor ucrainene, soldându-se cu avarierea a două vase comerciale și moartea unui membru al echipajului, cetățean sirian.

Un bărbat din București și-a ucis fratele în urma unui scandal. Victima a fost bătută cu pumnii și picioarele
Stiri actuale
Un bărbat din București și-a ucis fratele în urma unui scandal. Victima a fost bătută cu pumnii și picioarele

Crimă într-un cartier din sectorul 2 al Capitalei! Doi frați care au băut alcool împreună s-au luat la ceartă, iar discuțiile au degenerat până s-a ajuns la omor! Suspectul s-a predat apoi la poliție.  

Recomandări
Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei.
Interviurile Stirileprotv.ro
Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei. "Vrea să extindă teritoriul SUA"

Dorința lui Donald Trump de a prelua Groenlanda nu ține de securitatea insulei, nici de resursele ei naturale, ci de o ambiție mai veche și mai periculoasă: extinderea teritorială a SUA, chiar cu prețul destabilizării NATO.

Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații
Stiri actuale
Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

La ce vârstă s-ar putea pensiona personalul din MAI și MApN. PSD susține că nu a fost consultat pe tema proiectului
Stiri Politice
La ce vârstă s-ar putea pensiona personalul din MAI și MApN. PSD susține că nu a fost consultat pe tema proiectului

Ar putea crește vârsta de pensionare pentru angajații din structurile de ordine publică și apărare. Intră aici polițiștii, jandarmii și militarii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Ianuarie 2026

49:28

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59