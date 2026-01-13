Polițiștii l-au identificat pe autorul dublei crimei de la Băile Felix. Cine este: „O persoană deosebit de violentă”

Autorul dublei crime, săvârşite înainte de Anul Nou într-un pavilion părăsit din staţiunea Băile Felix, este un bărbat de 29 de ani, din satul Cordău.

Chiar el a anunţat poliţia că a găsit două persoane decedate în clădire, a declarat marţi, în conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, procurorul Cristian Ardelean.

Inculpatul a fost reţinut în cursul nopţii de luni spre marţi, pe numele lui fiind formulată o propunere de arestare preventivă.

Potrivit procurorului Cristian Ardelean, cele două victime, persoane fără adăpost, un bărbat şi o femeie de 46 de ani, care se pare că se aflau în concubinaj de circa un an, îşi duceau traiul colectând flacoane de plastic şi sticlă. Cei trei se cunoaşteau şi aveau această îndeletnicire comună. Inculpatul obişnuia să doarmă şi el în clădirea dezafectată.

"În 1 ianuarie 2026, organele de poliţie din cadrul Poliţiei Felix au fost sesizate de o persoană care s-a dovedit a fi tocmai autorul faptelor, care domiciliază în comuna Sânmartin, satul Cordău, cu privire că ar fi găsit două persoane decedate în pavilioanele SCT din Felix, dezafectate, închise, aflate în stare de conservare", a declarat Ardelean.

Poliţia a efectuat primele cercetări, s-a făcut procesul verbal la faţa locului, s-au identificat cele două cadavre, un bărbat şi o femeie. Pe trupurile lor s-au găsit urme de leziuni, la nivelul capului, în urma autopsiei fiind concluzionat că moartea acestora a fost una violentă şi nu a fost cauzată de îngheţ sau sinucidere.

Procurorii şi poliţiştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale Bihor au ajuns la concluzia că ambele persoane au fost ucise, fiind o infracţiune de omor calificat.

Autorul este cel care a raportat crima

În cauză au fost vizionate înregistrările video de pe foarte multe camere de supraveghere din localitatea Băile Felix. S-a stabilit că cele două victime au fost văzute ultima dată în data de 19 decembrie.

În cursul anchetei, a fost identificat principalul suspect, bărbatul care a şi raportat poliţiei evenimentul în data de 1 ianuarie a.c. Audiat de procurori şi condus la reconstituirea faptelor, inculpatul şi-a recunoscut vina.

În seara zilei de 19 decembrie 2025, conflictul spontan ar fi pornit, pe fondul consumului de alcool în timp ce se aflau în clădirea dezafectată de la dorinţa inculpatului de a avea relaţii sexuale cu femeia. Partenerul acesteia s-ar fi opus, motiv pentru inculpatul l-a lovit cu o bară metalică, găsită la faţa locului, ulterior fiind lovită şi femeia care ar fi vrut să-i despartă. Trei lovituri în zona craniului ar fi dus la decesul bărbatului şi cel puţin o lovitură, în aceeaşi zonă a capului, a suferit femeia.

După bătaie, inculpatul a deposedat femeia de cei 400 de lei pe care îi avea asupra ei, formă de ajutor social, după care s-a culcat lângă ei, până a doua zi când s-a deplasat într-o altă locaţie.

"Se pare că nu a realizat decesul celor doi. A revenit aici în 24 decembrie, unde a înnoptat din nou lângă victime. În noaptea de Revelion, inculpatul ar fi fost internat la spitalul judeţean, iar după ce a revenit din spital, pe 1 ianuarie, ar fi constatat că victimele sunt inerte, nu reacţionează, le-a verificat şi a constatat că aveau leziuni grave în zona capului, motiv pentru care a alertat organele de poliţie. S-a dus personal la poliţie", a precizat Ardelean, adăugând că inculpatului nu i s-a efectuat deocamdată un consult psihiatric. Potrivit informaţiilor prezentate de procuror, decesul celor doi ar fi avut loc înainte de 1 ianuarie, fiind iniţial dificil de stabilit exact ziua în care s-a produs.

Bărbatul era o persoană deosebit de violentă, mai ales sub influenţa alcoolului. A mai fost implicat şi în alte agresiuni fizice, dar nereclamate, fiind condamnat pentru un furt. „El riscă, pentru omor calificat, o pedeapsă de la 15 la 25 de ani sau detenţiune pe viaţă", a mai precizat procurorul Cristian Ardelean.

