Încă un mare oraș din România renunță la artificiile de Revelion. „Fiecare sfârşit de an este un coșmar pentru animale”

27-10-2025 | 14:42
Primăria Braşov nu va mai organiza, începând din acest an, focuri de artificii în Piaţa Sfatului, urmând ca acestea să fie înlocuite cu jocuri de lasere.

Conform unei informări transmisă, luni, de Primăria Braşov, decizia aparţine primarului George Scripcaru, care vrea în acest fel să protejeze animalele de companie.

"Toţi iubim animalele de companie, fie că avem un căţel, o pisică sau un canar acasă, fie că doar le vedem la prieteni sau la rude. Din păcate, fiecare sfârşit de an este pentru aceste animale un adevărat coşmar, în special în noaptea de revelion, când zeci şi sute de artificii explodează în tot oraşul. Noi, cei care avem un animal acasă, ştim că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă şi să se piardă. Auzim tot mai des cum dimineaţa noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor. Pentru a-i proteja pe prietenii noştri necuvântători am luat decizia ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piaţa Sfatului", a declarat George Scripcaru, care a menţionat că speră ca exemplul Primăriei să fie urmat de cât mai mulţi braşoveni.

Studiile arată că artificiile au efecte negative asupra animalelor de companie şi a celor sălbatice, inclusiv stres sever, panică, pierderea auzului, răniri şi chiar moarte, se susţine în informarea transmisă de Primăria Braşov.

Brașovul nu este primul oraș din România care renunță la artificiile de Anoul Nou. În ultimii ani, Cluj-Napoca și Iași au luat decizii similare.

