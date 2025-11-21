Un nou oraș renunță la artificii în noaptea de Revelion. Va fi un spectacol de lumini

Primăria municipiului Buzău a decis să înlocuiască focurile de artificii cu un show de lumini, o schimbare care vine în sprijinul animalelor – fie ele sălbatice sau de companie – dar şi în acord cu tendinţele adoptate deja de mai multe oraşe din ţară.

Lorena Mihăilă

Anunţul a fost făcut la un post local de radio, de către viceprimarul Ionuţ Apostu, care a explicat că una dintre principalele motivaţii o reprezintă căprioarele din Crâng.

În ultimele luni, animalele s-au obişnuit cu prezenţa oamenilor, iar buzoienii le surprind adesea în fotografii sau filmări realizate pe aleile parcului.

„Ne-am gândit că nu este în regulă să le provocăm stres într-un loc care, în fond, este casa lor. Şi tot mai multe oraşe din România renunţă la artificii, fie pentru protejarea animalelor de companie, fie pentru cea a faunei”, a spus viceprimarul Ionuţ Apostu.

Spectacolul luminos va fi realizat de o firmă specializată, iar oferta acesteia se încadrează în bugetul care fusese iniţial destinat artificiilor, a mai precizat Apostu.

Astfel, Buzăul se aliniază unei liste tot mai lungi de municipii care au decis ca trecerea dintre ani să fie marcată fără zgomotul asurzitor al petardelor şi artificiilor. Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi, Constanţa şi Galaţi au anunţat deja măsuri similare, multe dintre ele venite ca răspuns la presiunea publică exercitată de organizaţiile pentru protecţia animalelor.

