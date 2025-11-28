Un bărbat din Prahova a fost reținut după ce a fost prins cu trei tone de artificii și petarde. Marfa urma să fie vândută

28-11-2025
În preajma sărbătorilor, înfloresc afacerile ilegale cu materiale pirotehnice. Doar pe proprietățile unui bărbat din Prahova au fost găsite aproape trei tone de artificii și petarde.

Marilena Iordache

De anul acesta, legea permite doar vânzarea celor cu risc scăzut, pe care le pot folosi numai persoanele care au împlinit 16 ani. Încălcarea noilor reguli e pedepsită cu până la 5 ani de închisoare.

Bărbatul de 40 de ani din Prahova a fost reținut după ce polițiștii l-au prins cu aproape trei tone de artificii și petarde. Marfa urma să fie vândută.

Ce au găsit polițiștii la percheziții

Alexandru Niță, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova: „La una dintre adrese au fost identificate 100 de kg de articole pirotehnice, iar la o altă adresă bărbatul a fost depistat în timp ce descărca dintr-o autoutilitară mai multe materiale pirotehnice pe care ulterior le depozita într-un container metalic.”

Anchetatorii au mers pe fir și au făcut percheziții și în județul Ilfov. Au descoperit alte două tone și jumătate de materiale pirotehnice deținute ilegal. Patru persoane au fost duse la audieri.

Localnică: „Foarte bine, foarte bine trebuia să se gândească mai demult la treaba asta pentru că au fost animale care au fugit de acasă din cauza asta. Au fost și copii răniți? De asta nici nu mai vorbesc, au fost răniți, s-au speriat.”

Ce prevede noua lege

Legea privind regimul materiilor explozive s-a înăsprit din această vară, așa că oamenii pot cumpăra doar artificii cu risc scăzut, cum ar fi pocnitorile, bețișoarele bengale sau jerbele. Și asta doar dacă au împlinit 16 ani.

Agent șef de poliție Artemiza Stoica - Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase: „Deținerea, comercializarea și folosirea celorlalte articole pirotehnice din celelalte categorii este interzisă de lege.”

Și sancțiunile sunt mai dure. Încălcarea noilor reguli e pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani.

28-11-2025

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

