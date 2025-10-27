De ce nu vor fi artificii de Anul Nou în Brașov

27-10-2025 | 20:33
Încă un oraș renunță la spectacolul cu artificii din noaptea de Revelion. Primăria din Brașov a luat această decizie pentru a proteja animalele de zgomotul puternic.

Ana Maria Barbu

Focul de artificii organizat an de an în Piața Sfatului va fi înlocuit cu un spectacol de lasere. Decizia de a renunța la acest moment vine după ce ani la rând localnicii s-au plâns de efectele pe care zarva o are asupra animalelor de companie.

Din cauza zgomotul puternic multe animale se sperie, fug, se rătăcesc sau în cazuri mai grave sunt chiar rănite și ucise de petarde. În acest fel, primăria speră că tot mai mulți localnici și turiști vor renunță la artificii și pocnitori în noaptea dintre ani.

Anul trecut și primăria din Cluj Napoca a decis să nu mai organizeze spectacol cu artificii, din aceleași motive.

Cum arată prima monedă colorată din România. BNR va emite cel mult 5.000 de bucăți

Etichete: brasov, animale de companie, artificii,

