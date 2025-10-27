De ce nu vor fi artificii de Anul Nou în Brașov

Încă un oraș renunță la spectacolul cu artificii din noaptea de Revelion. Primăria din Brașov a luat această decizie pentru a proteja animalele de zgomotul puternic.

Focul de artificii organizat an de an în Piața Sfatului va fi înlocuit cu un spectacol de lasere. Decizia de a renunța la acest moment vine după ce ani la rând localnicii s-au plâns de efectele pe care zarva o are asupra animalelor de companie.

Din cauza zgomotul puternic multe animale se sperie, fug, se rătăcesc sau în cazuri mai grave sunt chiar rănite și ucise de petarde. În acest fel, primăria speră că tot mai mulți localnici și turiști vor renunță la artificii și pocnitori în noaptea dintre ani.

Anul trecut și primăria din Cluj Napoca a decis să nu mai organizeze spectacol cu artificii, din aceleași motive.

