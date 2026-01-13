Cum a ajuns rialul să aprindă butoiul de pulbere iranian. Republica Islamică e mai slabă ca oricând și există doar 3 scenarii

Prăbușirea rialului la un curs de 1,4 milioane pentru un dolar american a zdruncinat piața deja fragilă a Iranului și a declanșat greve în Marele Bazar din Teheran, care apoi au explodat în cele mai sângeroase proteste din istoria recentă a Iranului.

Iranul este din nou zdruncinat de tulburări la nivel național - dar de data aceasta scânteia nu este cultura sau identitatea. Sunt banii – se arată într-o analiză publicată de The Times of India.

Prăbușirea rialului iranian la aproximativ 1,4 milioane pentru un dolar american la sfârșitul lunii decembrie a zdruncinat piețe deja fragile și a declanșat greve în Marele Bazar din Teheran.

În momentul de față, un leu echivalează cu 228,824.36 riali iranieni (IRR), conform platformei internaționale de schimb valutar XE . Banca centrală a României nu are un curs oficial în relație cu rialul iranian.

The Times of India

Ceea ce a început ca niște greve ale comercianților s-a transformat în proteste care au cuprins studenți, șoferi de camioane și gospodării obișnuite din toate cele 31 de provincii, pe fondul unor pene de curent și de internet.

Agenția de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA, estimează cel puțin 2.000 de decese și peste 10.000 de arestări.

Aceasta este cea mai mare și mai amplă provocare economică la adresa Republicii Islamice de când regimul a zdrobit mișcarea „Femeie, Viață, Libertate” din 2022.

De ce contează

Tulburările actuale lovesc cel mai sensibil nerv al Republicii Islamice: capacitatea sa de a oferi supraviețuire economică, nu legitimitate ideologică.

Spre deosebire de revoltele anterioare axate pe libertățile sociale, această revoltă îi atrage în același timp pe iranienii cu venituri mici și pe clasa de mijloc în scădere, fapt care, potrivit mai multor analiștii citați de Foreign Policy, îngrijorează regimul de mult timp.

Grevele din bazar au o greutate istorică. Comercianții au fost esențiali în revoluția din 1979, când necooperarea economică coordonată a accelerat căderea șahului. Paralela este imperfectă - dar nu este trecută cu vederea de Teheran.

La nivel regional, Iranul este mai expus decât oricând de la revoluție încoace. Rețeaua sa de proxy a fost degradată, Assad din Siria a căzut în 2024, iar Israelul a avariat infrastructura de rachete și nucleară a Iranului în războiul din iunie 2025, potrivit Bloomberg.

Pe scurt: statul este mai sărac, mai slab în străinătate și se confruntă cu o coaliție internă mai largă decât înainte.

Imaginea de ansamblu

Declanșatorul imediat a fost o luptă politică privind cursul de schimb preferențial al Iranului, stabilit la 285.000 de riali pe dolar - un sistem considerat pe scară largă ca o conductă de corupție pentru cei din interiorul regimului.

Administrația președintelui Masoud Pezeshkian a susținut că rata alimentează căutarea de profit și distorsionează piețele.

Când parlamentul a respins propunerea de buget, încrederea s-a prăbușit. Rialul a scăzut, stabilirea prețurilor pentru stocuri a devenit imposibilă, iar comerțul intern a înghețat - în special în sectoarele cu importuri mari, cum ar fi electronicele și telefoanele mobile.

Graficul unui instrument de urmărire a valutelor arată că 1 dolar este egal cu aproape 1.137.500 de riali iranieni la 12 ianuarie. În termeni pur tehnici, este doar un grafic. În termeni politici, este o imagine a eșecului guvernării la nivelul vieții de zi cu zi: punctul în care prețurile normale nu mai funcționează, salariile devin ficțiune, iar o clasă de mijloc își dă seama că este împinsă în modul de supraviețuire.

După cum a declarat o sursă cu sediul în Iran pentru Foreign Policy, furia a fost dublă: furia față de corupție și teama că eliminarea subvențiilor fără garanții ar crește imediat prețurile alimentelor. Acest amestec a transformat o dezbatere tehnică într-o revoltă la nivel de stradă.

Imaginea mărită: viața în colaps

Pentru mulți iranieni, criza nu mai este despre greutăți - este despre supraviețuire. Raționalizarea apei afectează acum anumite zone din Teheran ore în șir, în timp ce alte districte se confruntă cu întreruperi continue de curent.

Insecuritatea alimentară s-a extins în gospodăriile odinioară stabile. O sursă a descris cum a văzut un bărbat care a rupt aripi de pui într-un supermarket și a fugit - o scenă reluată de relatări similare din presa occidentală.

Inflația, deja peste 40% de ani de zile, a lăsat inutile salariile. Economiștii citați de NYT estimează că puterea de cumpărare a scăzut la o treime sau mai puțin din ceea ce era acum un deceniu.

Răspândirea geografică a protestelor - de la orașele mari la provinciile marginalizate deja afectate de secetă și sărăcie - reflectă această precaritate comună.

Ce spun ei

Ne luptăm. Nu putem importa bunuri din cauza sancțiunilor americane și pentru că doar Garda Națională sau cei legați de aceasta controlează economia. Ei se gândesc doar la propriile beneficii.

Un comerciant din Teheran a spus pentru Reuters: ”Mesajul regimului este clar: simpatie la suprafață, represiune în esență”.

Șeful justiției, Gholamhossein Mohseni Ejei, a promis că nu va exista ”nicio clemență” pentru cei considerați „protestatari”, îndemnând judecătorii să acționeze rapid și „ferm”.

Ministrul de externe Abbas Araghchi a susținut că situația este „sub control total”, dând vina pe Israel și SUA pentru violențe, spunând în același timp că Iranul rămâne „deschis diplomației”, în comentarii difuzate de Al Jazeera.

Liderul suprem Ali Khamenei a avertizat că Republica Islamică „nu va da înapoi”.

În afara Iranului, președintele Donald Trump a ridicat miza. El a avertizat public că, dacă Teheranul „împușcă și ucide violent protestatari pașnici”, SUA vor lovi Iranul „foarte dur”.

Orice țară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti un tarif de 25% pentru toate afacerile efectuate cu Statele Unite ale Americii.

Donald Trump: ”Teheranul ia situația în serios după ce Washingtonul l-a capturat pe Nicolás Maduro din Venezuela”.

Printre rânduri

În ciuda aparențelor, regimul nu este încă încolțit. Numirea lui Ahmad Vahidi, omul de linie dură, într-un rol de rang înalt în IRGC semnalează disponibilitatea de a escalada situația. Sursele spun că Garda a declarat o stare de urgență „galbenă”, oprindu-se înainte de mobilizarea completă, dar înăsprind controlul.

Ceea ce este esențial este că oamenii de afaceri și oligarhii legați de regim rămân pe tușă. Negustorii mai bogați sunt izolați de fluctuațiile zilnice ale monedei și profund înrădăcinați în rețelele de patronaj; au mult mai mult de pierdut din haos decât din represiune.

Opoziția rămâne fragmentată. Analiștii citați de Bloomberg și Reuters descriu diviziuni amare între monarhiștii care îl susțin pe Reza Pahlavi și taberele rivale care se tem de orice „salvator” unic.

După cum a spus un analist politic: „Furia este abundentă. Coordonarea este rară”.

Ce urmează

Istoria sugerează trei căi - niciuna garantată.

Amortizor economic: Teheranul ar putea restabili ratele de schimb preferențiale la un nivel mai ridicat și ar putea calma piețele, bazându-se pe arestări țintite, mai degrabă decât pe vărsări de sânge în masă.

Escaladare și represiune: Dacă protestele se extind în greve susținute în transporturi, energie și servicii publice, regimul ar putea calcula că forța copleșitoare merită costul.

Destrămare lentă: Un impas prelungit - sărăcie covârșitoare, tulburări intermitente și securitate mai strictă - ar putea goli sistemul fără un colaps dramatic.

Pentru ca schimbarea regimului să devină reală, ar trebui să se schimbe mai multe lucruri simultan: dezertări ale elitei, protestatari care ocupă teritorii, o necooperare disciplinată la nivel național și - cel mai important - o viziune credibilă asupra „zilei de apoi” care să-i liniștească atât pe cei care țin poziția de dezacord, cât și pe vecinii lor.

Proverbul iranian este foarte prezent: „Același măgar, altă șa”. Mulți iranieni nu își doresc doar o schimbare cosmetică la conducere; ei își doresc o ruptură definitivă de o mașinărie coruptă.

Republica Islamică este, fără îndoială, mai slabă decât a fost vreodată. Dar, așa cum arată decenii de revolte, slăbiciunea nu se traduce automat în colaps - mai ales când frica de haos încă rivalizează cu speranța de schimbare.

