Pe de altă parte, Zelenski a transmis că ar fi de acord cu înghețarea frontului, ca primă măsură pentru pace. În ciuda semnalelor privind reluarea negocierilor, după ce emisarul lui Trump s-a întâlnit cu Putin, Rusia a lansat, în noaptea de miercuri spre joi, un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului.

28 de rachete balistice și de croazieră și sute de drone au fost lansate asupra Kievului, în trei valuri, de către „umanitarii” ruși - a declarat Volodimir Zelenski, într-o aluzie critică la adresa emisarului lui Trump, care s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Sankt Petersburg.

Steve Witkoff: „Vorbiți atât de mult despre președintele meu, președintele Trump, ca fiind un om cu spirit umanitar. Și dumneavoastră sunteți un om cu spirit umanitar, domnule, iar pentru asta vă salut, vă felicit și vă mulțumesc încă o dată.”

Witkoff a lăudat spiritul umanitar al lui Putin, după eliberarea unui profesor pensionar american de 74 de ani, închis pentru că ar fi luptat de partea Ucrainei.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu am oferit nimic la schimb, ceea ce se întâmplă foarte rar. Noi nu oferim niciodată nimic la schimb. Am luat măsuri și am reușit să eliberăm sute de ostatici. Noi nu oferim nimic în schimb.”

Președintele american a dat de înțeles că a amânat sancțiunile pe care urma să le impună Rusiei tocmai pentru a putea duce negocierile la final.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Am avut o negociere foarte bună și foarte rapidă cu președintele Putin. Dacă am fi impus acele sancțiuni, sau cum vreți să le numiți, puteam să ne luăm gândul de la el (profesorul Hubbard, n.r.). Nu l-ați mai fi văzut niciodată. Ar fi rămas în închisoare pentru 25 de ani.”

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului: „Administrația americană depune eforturi considerabile pentru a contribui la o soluționare pașnică (a conflictului din Ucraina). Însă capitalele europene nu fac nimic pentru a promova o rezolvare pașnică. În schimb, fac foarte multe pentru a provoca o escaladare a luptelor.”

Peskov a mai declarat că Putin NU i-a înmânat lui Witkoff documente care să conțină propunerile Rusiei pentru soluționarea conflictului. Adăugând că nu poate dezvălui propunerile americane.

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului: „După cum puteți înțelege, medierea într-un proces de negociere atât de complex trebuie să se desfășoare cu discreție. Diplomația bazată pe declarații publice răsunătoare sau, cu atât mai mult, discutarea publică a contrapropunerilor nu poate decât să dăuneze.”

Dar rușii susțin că sunt pregătiți pentru discuții.

Iuri Ușakov, consilierul președintelui rus: „Președintele rus a precizat că suntem, în principiu, pregătiți să reluăm discuțiile trilaterale după 10 noiembrie, având ca temă principală crearea unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina, după încheierea conflictului.”

Kremlinul afirmă că nu sunt planificate discuții între Putin și Trump, dar o întâlnire ar putea fi organizată.